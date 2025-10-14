Outubro Rosa: FJJPE promove eventos especiais em homenagem às mulheres

Share it

No dia 9 de novembro, a Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambucana (FJJPE) vai realizar o Seminário de Enfrentamento e Combate ao Assédio Sexual e às Violências contra as Mulheres, um evento que reforça o compromisso da instituição com a promoção de um ambiente esportivo seguro, inclusivo e respeitoso.

O seminário contará com a participação da Secretaria da Mulher de Pernambuco e da Delegacia da Mulher, além de palestras voltadas tanto para o público feminino quanto para professores e dirigentes da Federação, que participarão de um curso prático de capacitação sobre como conduzir aulas com mulheres e fundamentos de defesa pessoal feminina.

De acordo com a diretoria jurídica desportiva da FJJPE, o objetivo é fortalecer a cultura de prevenção, acolhimento e educação, assegurando que o esporte continue sendo um espaço de transformação e empoderamento.

Além das ações formativas, a FJJPE celebra a crescente participação e destaque das mulheres no Jiu-Jitsu pernambucano. No último Campeonato No-Gi, o pódio feminino destacou o protagonismo das atletas:

1º Nova União

2º The Brothers

3º Rillion Gracie

4º Nordeste Figther

Esses resultados refletem o talento, a dedicação e a força das mulheres que constroem diariamente o Jiu-Jitsu de Pernambuco.



Em alusão ao Outubro Rosa, a Federação também promoverá, no próximo dia 19 de outubro, um Treinão Feminino Especial, ministrado pelas professoras Eliza Vasconcelos (foto acima) e Lindacy Nascimento, ambas multicampeãs e referências no BJJ pernambucano.

A FJJPE reafirma, assim, seu compromisso com a valorização da mulher no esporte e com o combate a todas as formas de violência, dentro e fora do tatame.