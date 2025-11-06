Os destaques do Recife Open, mais um grande sucesso do BJJ no nordeste

“Foi o maior evento que o nordeste já viu”, comemora o faixa-preta Bruno Novaes, presidente da FJJPE e realizador do Recife Open em parceria com a CBJJ. “Rolou no último fim de semana, milhares de participantes, de norte a sul do Brasil, desde Florianópolis até Manaus. Um baita encontro na capital pernambucana!”
“O evento contou ainda com a presença de atletas de diversos países da América do Sul e até da Europa”, continua Novaes, “tornando o Recife Open CBJJ um verdadeiro espetáculo esportivo.
A grande campeã por equipes foi a Nova União, que dominou as disputas tanto com kimono quanto sem kimono, conquistando o 1º lugar geral nas duas modalidades. Na categoria Kids, a ZR Team do mestre Zé Radiola (foto abaixo) dominou e foi a grande campeã.
Entre os destaques individuais:
. Eldeson Santino “Cirillo”, faixa-preta adulto da Nova União, foi o grande nome do evento, conquistando mais um duplo ouro (peso e absoluto).
. Bruno Novaes, mesmo sendo M3, competiu na categoria Adulto Super Pesado com kimono, mostrando excelente desempenho e garantindo o 3º lugar.
. Brenno Novaes (foto abaixo), líder da Nova União Pernambuco, brilhou ao conquistar o Absoluto M2 e sua categoria Super Pesado M2 NoGi, dominando os adversários e trazendo mais dois ouros e liderando a escola Nova União dentro e fora dos tatames.
. Lucas Braga dominou a categoria faixa preta M1, GI e NOGI, Ganhado Peso e Absoluto M1.
. Maycon Gabriel, fenômeno da ZR Team de Natal, levou mais um peso e absoluto adulto na faixa-roxa.
. No segundo dia, no No-Gi, o destaque foi Caio Santos (foto abaixo), da The Brothers, que venceu peso e absoluto na faixa-preta adulto.
. Eliza Vasconcelos, da The Brothers, que venceu peso e absoluto na faixa-preta adulto.