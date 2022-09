Os desafios de formar uma equipe vitoriosa, com o GMI Alexandre Salgado

Share it

Nosso GMI, o faixa-preta Alexandre Salgado faz um importante trabalho à frente da escola Double Five, sediada no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Alexandre conta com uma parceira de longa data para conduzir os trabalhos na equipe. Trata-se da esposa e professora Anna Carol Luz, que soma diversos títulos importantes no currículo, como o Mundial de Master. Formado pelos mestres Rafael Formiga e Leandro Tatu, Salgado também contabiliza experiência como árbitro e segue ativo nas competições com e sem kimono.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Alexandre Salgado comentou o significado da reforma do CT da Double Five para o crescimento da equipe e revelou os desafios de construir um time unido e vitorioso.

Quais foram as lições marcantes que você aprendeu ao longo desses anos no Jiu-Jitsu?

Ao longo desses anos, aprendi a ser mais determinado e paciente, assim como numa luta, já que o combate termina apenas quando o cronômetro zera.

O que a reforma do CT da Double Five representa para você como professor?

Estou muito feliz com esse novo passo que estamos dando ao lado do CT Top Fight, que nos tem dado total suporte para o nosso crescimento. Agora, com dois tatames podemos dividir os níveis em iniciante, intermediário, avançado e competição. Além disso, dividimos nossas turmas para crianças em Infantil 1 e 2 para podermos atender melhor nossos clientes e competidores.

Quais são os maiores desafios de formar uma equipe unida e vitoriosa?

Nosso maior desafio é manter o padrão de excelência das aulas, que são bem programadas para cada nível respectivamente. Outro aspecto importante é manter um clima bom na equipe e seguir um cronograma de competição para evitar que nossos atletas se estressem com diversos campeonatos seguidos. Para que isso seja possível, conto com a ajuda do meu preparador físico Ítalo Villardo, que nos ajuda na preparação e nos treinamentos do meu time de competição.

Quais são os valores por trás da sua equipe, a Double Five?

Nossos valores básicos são respeito, disciplina e união. É isso que busco na academia e procuro entender cada um que está dentro tatame, seja o competidor ou o aluno que apenas pratica por lazer.

Como o seu conhecimento como árbitro te ajudou como atleta e professor?

Me ajuda muito no momento de orientação dos meus atletas, já que eles precisam conhecer a regra para não se prejudicarem por falta de informação.

Poderia compartilhar alguma história marcante nos campeonatos, seja como professor, atleta ou árbitro?

Pude viver e presenciar tantos momentos em campeonatos, mas gostaria de relembrar o Internacional de Masters 2011, realizado no Tijuca Tênis Clube. Eu vinha de duas derrotas para o mesmo atleta que fiz a final, mas não me deixei abater, pois queria muito o título. Mudei a estratégia, que era sempre puxar para guarda, e o surpreendi com uma queda. Em seguida, consegui a passagem de guarda e percebi que não podia desistir nunca dos meus objetivos. Independentemente do resultado, o importante é dar o seu melhor.

Quais são os seus próximos objetivos como professor e atleta?

Meus próximos objetivos como atleta e professor são os campeonatos da IBJJF e CBJJ no Brasil. Se tudo der certo, pretendo disputar o Mundial Sem Kimono.