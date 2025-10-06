Matheus Magno (GB Aimorés) mira a medalha de ouro no Europeu 2026

Share it

Fã do saudoso craque Leandro Lo, o professor de Jiu-Jitsu Matheus Magno veste o kimono desde de 2011. Hoje proprietário da escola Gracie Barra Aimorés, em Minas Gerais, Magno acredita que cada graduação conquistada, cada campeonato disputado e cada treino duro na academia representam não apenas vitórias pessoais, mas capítulos importantes de uma jornada que transforma diariamente a vida dos lutadores de BJJ. “A nossa arte marcial desenvolve o potencial das pessoas, transmite valores positivos e ajuda cada praticante a alcançar seus objetivos de vida”, diz Magno.

Neste momento da carreira do faixa-preta mineiro, o principal objetivo é a medalha de ouro no Europeu 2026 da IBJJF. “Venho competindo bastante. Este ano dei preferência a campeonatos de maior expressão, como o Brasileiro e o Sulamericano. Em janeiro vou competir no Europeu. Estou treinando muito para obter um resultado expressivo em Portugal. Sei que não é fácil. Aliás, nunca foi fácil para mim. Enfrentei muitos desafios, superei limites e aprendi que cada queda é uma oportunidade de levantar mais forte. As conquistas chegam como consequência de muito esforço e constância.”

Confira a seguir a entrevista completa com Matheus Magno. Oss!

Além de professor e competidor, você também é dono de uma academia, a GB Aimorés, em Minas. Quais lições você aprendeu ao longo dessa trajetória, inclusive do ponto de vista de um empreendedor do BJJ?

MATHEUS MAGNO: Essa trajetória no Jiu-Jitsu me ensinou muito mais que técnicas. Me ensinou a ter resiliência, disciplina e superação. E, como proprietário de uma escola, aprendi muito sobre gestão, liderança e sobre as pessoas de uma forma geral. O maior desafio é conciliar a vida de atleta e proprietário de uma escola. Muitas lições aprendidas nas competições eu trago para o meu dia a dia dentro da gestão da escola.

Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece às pessoas e à comunidade onde ele atua?

Formar pessoas, transmitir valor e ajudar cada aluno a alcançar seus objetivos e descobrir o potencial que cada um carrega consigo mesmo. Esse é o benefício do Jiu-Jitsu, transformar pessoas por um viés positivo e consequentemente a comunidade como um todo.

Quais foram as suas principais conquistas como competidor e o que você aprendeu com elas?

Minha principais conquistas como competidor foram títulos estaduais, pódios em Opens da CBJJ. Também fui campeão brasileiro do COMPNET, a liga global da Gracie Barra. A maior lição que tiro das competições é a resiliência, porque independente do resultado nós devemos voltar para a nossa escola, treinar e focar no que está no nosso controle (treino, preparação física, dieta e o descanso). Isso está no nosso controle, o resultado não.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Disputar campeonatos no exterior e ganhar títulos de maior expressão. Estou trabalhando e treinando muito para estar preparado quando o momento chegar!

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Apresento todos os benefícios que o Jiu-Jitsu oferece para nossas vidas e sempre mostro que o Jiu-Jitsu tem o poder de transformar mente, corpo e espírito.

Quais dicas você daria aos jovens que têm o sonho de viver do Jiu-Jitsu?

Seja persistente, o caminho não é fácil. Tenha muita fé em Deus, acredite em seus sonhos e não tenha medo de tentar.