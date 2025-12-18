O segredo do sucesso de Ana Luiza e Jorjão Fernandes, irmãos campeões no Mundial NoGi

Share it

Os irmãos Ana Luiza Fernandes, 18 anos, e Jorjão Fernandes, 17, conquistaram a medalha de ouro no Mundial Sem Kimono 2025 da IBJJF. O evento foi realizado neste mês de dezembro, no Convention Center de Las Vegas, reunindo atletas de elite de diversos países.

Em seu primeiro ano competindo na categoria adulto, Ana Luiza enfrentou uma temporada marcada por desafios. Ao longo do ano, sofreu derrotas e foi finalizada por atletas que estavam em sua própria chave, sem conquistar medalhas nos Grand Slams, obtendo resultados apenas em Opens. Mesmo assim, a decisão foi clara: manter o caminho, sem buscar divisões mais fáceis ou atalhos. No Mundial NoGi, o resultado desse processo ficou evidente. A faixa-roxa finalizou atletas que a haviam vencido durante a temporada.

Já o faixa-azul Jorjão Fernandes, que acumulou títulos importantes ao longo do ano, encerrou a temporada em altíssimo nível. Mantendo um ritmo forte e consistente, destacou-se por uma postura competitiva que vai além da busca pelo resultado. Jorjão compete para performar, apresentando um Jiu-Jitsu ofensivo, agressivo e tecnicamente refinado. No Mundial NoGi, confirmou essa identidade ao dominar seus combates e finalizar os adversários, dando verdadeiro espetáculo no tatame e reafirmando seu protagonismo no cenário internacional.

Ao comentar a preparação e a filosofia adotada, o professor Junior Fernandes explicou que a equipe nunca teve a preocupação de escolher divisões ou buscar caminhos mais fáceis. A decisão sempre foi lutar na categoria em que os atletas realmente se encontram, mesmo quando isso significava enfrentar chaves mais difíceis. “Acreditamos no nosso trabalho. Quem estiver na chave vamos enfrentar. É nesse ambiente que acontece a verdadeira evolução”, afirma.

Segundo o professor, o exemplo de Ana Luiza ilustra perfeitamente essa filosofia. “Ela perdeu, foi finalizada, enfrentou as mesmas atletas durante todo o ano. Chegou no Mundial e conseguiu finalizar meninas que já tinham vencido ela. Isso é evolução de verdade.” Para Junior Fernandes, respeitar todos os adversários faz parte da essência do Jiu-Jitsu, e cada luta representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento.

Questionado sobre os fatores que sustentam esse nível de performance, o professor destaca cinco pilares fundamentais: constância no treinamento e nas competições, alimentação adequada, preparação física, treinamento técnico diário e a competição como ferramenta essencial de amadurecimento esportivo e mental. Mais do que títulos, o objetivo sempre foi formar atletas completos, preparados para o alto rendimento e para a vida.

A conquista de Ana Luiza e Jorjão Fernandes representa não apenas um título mundial, mas a consolidação de uma filosofia baseada em disciplina, consistência, coragem e evolução contínua, valores que ultrapassam o pódio e reforçam o caminho dos dois irmãos no cenário internacional do Jiu-Jitsu.