Mundial 2023: quem pode destronar a rainha Gabi Pessanha?

A carioca Gabi Pessanha é o nome mais temido do Jiu-Jitsu feminino na atualidade. Dona de quatro títulos mundiais na faixa-preta, Gabi varreu a concorrência nos últimos anos e pode conquistar um feito inédito entre as mulheres no Mundial 2023: o tricampeonato absoluto consecutivo. A competição será disputada entre os dias 1º e 4 de junho, na Califórnia, e vai coroar os melhores lutadores de Jiu-Jitsu do momento.

Para alcançar a façanha histórica, Gabi terá que derrotar adversárias famintas que almejam vencer o campeonato mais importante do esporte. A equipe de GRACIEMAG selecionou cinco adversárias que podem desbancar a rainha do Jiu-Jitsu femino. Confira a seguir:

1. Nathiely de Jesus

A bicampeã mundial absoluta Nathiely de Jesus está de volta ao Mundial, da IBJJF, após quatro anos de ausência. A mãe da pequena Laura, de 1 ano e seis meses, triunfou em seu retorno às competições após dois anos afastada graças à maternidade. Nathiely esteve em ação no GP Peso Pesado Feminino, organizado pela IBJJF em março deste ano, e relembrou seus tempos áureos. Nathy impôs sua técnica refinada sobre Ana Carolina Vieira e Andressa Cintra para vencer o torneio.

2. Ana Carolina Vieira

A “Baby” está à caça do hexa mundial na faixa-preta, mas também busca seu primeiro ouro absoluto em Mundiais. Ana Carolina Vieira e Gabi já se enfrentaram em duas oportunidades e cada vitória foi para um lado. A irmã de Rodolfo Vieira levou a melhor nas quartas de final do aberto do Pan 2021, e Gabi a derrotou no Pan 2023, há menos de três meses. No embate mais recente, as craques protagonizaram um duelo equilibrado. A cria da Cidade de Deus venceu por 2 a 0 após executar uma raspagem da guarda laçada. O ímpeto fulminante de Ana Carolina pode ser um trunfo para superar a habilidosa guarda de Gabi.

3. Amy Campo

A atleta da Zenith fez um pouso barulhento na chegada à sonhada faixa-preta. Amy Campo impressionou no Mundial 2022 – o primeiro dela na elite do Jiu-Jitsu – e ficou com o vice no absoluto após ser derrotada por Gabi Pessanha na decisão dos árbitros. No decorrer da competição, Amy derrotou oponentes consagradas, como Yara Soares e Ana Carolina Vieira. No ano passado, ela se tornou a primeira americana campeã da divisão acima de 60kg do ADCC, com vitórias sobre Gabi Garcia e Rafaela Guedes. Vale destacar que ela também se consagrou campeã mundial sem kimono em dezembro do ano passado. Em sua aparição mais recente nos campeonatos da IBJJF, Amy levou a prata no Pan 2023. Campo foi superada por três vantagens na final por Ana Carolina Vieira.

4. Elisabeth Clay

Elisabeth Clay se consolidou como uma das competidoras mais formidáveis do peso médio, mas também tem se lançado nos absolutos. A representante da equipe Ares BJJ sagrou-se campeã pan-americana na categoria neste ano, depois de finalizar Thalyta Silva na chave de pé. Elisabeth também tem se destacado nas competições sem kimono. No ano passado, ela faturou o ouro duplo no Mundial Sem Kimono, com desempenho avassalador. A faixa-preta se aventurou no absoluto do Brasileiro 2023 e foi superada pela campeã Gabi Pessanha na semifinal. Elisabeth é dona de uma guarda elástica repleta de arapucas para as adversárias. Ela possui excelentes transições para as costas e tem os estrangulamentos como especialidade.

5. Thalyta Silva

Thalyta Silva e Gabi Pessanha já se encontraram duas vezes em finais de absoluto apenas neste ano. E Gabi finalizou a rival no Europeu e no Brasileiro. Apesar dos reveses, a lutadora da Frates Jiu-Jitsu mostra-se mais lapidada a cada torneio e pode surpreender a multicampeã, caso ela apresente alguma brecha. Faixa-preta há pouco mais de um ano, Thalyta conseguiu chegar em finais do aberto de campeonatos expressivos da IBJJF e tem provado que deve brigar nas cabeças do Mundial.

Comente com a gente então: qual é o seu palpite para o absoluto feminino do Mundial 2023? Oss!