Mundial 2023: a saga do campeão absoluto Rayron Gracie

Share it

A consistência atrelada à essência do Jiu-Jitsu Gracie foram os trunfos para Rayron reinar no absoluto faixa-marrom. O filho de Ryan briga nas cabeças do aberto desde os seus primeiros passos na marrom, mas detalhes capitais o separavam do lugar mais alto do pódio. Foram inúmeras tentativas até ser premiado com o título mais importante de sua categoria.

O faixa-preta Vinicinho Cruz, formado pelo mestrão Carlson Gracie, comentou que o título de Rayron é fruto do primor técnico do Jiu-Jitsu da família.

“O Jiu-Jitsu Gracie na sua essência sempre demonstrará uma sistemática que, muitas vezes, parece de simples execução, mas é afiada milhares de vezes até que a defesa seja só mais um passo da transição até a finalização“, analisou Vinicinho.

O Gracie teve a primeira oportunidade de buscar a coroa no absoluto da faixa-marrom na edição passada do Mundial. Passou perto de repetir o feito do primo Roger em 2002 (contra Ronaldo Jacaré), mas o sonho foi adiado. Ele foi superado por Caio Vinicius “Baby” por 4 a 0 na final do aberto, e pelo australiano Nicholas Maglicic por 9 a 0 na semifinal do superpesado.

Pouco mais de sete meses após o Mundial, Rayron foi a Paris à caça do ouro duplo no Europeu, em janeiro deste ano. A caminhada na categoria foi interrompida na semifinal após a derrota por uma vantagem para Luiz Henrique Betta. Mas Rayron não se abalou. Voltou para disputar o absoluto e finalizou as três lutas que disputou para carimbar vaga na final.

O Gracie mediu forças na final contra o meio-pesado Uanderson Ferreira. Boa parte do confronto foi travado em pé e Uanderson demonstrou superioridade no decorrer do embate. O pupilo de Marcio Carreira venceu por duas vantagens e frustrou as pretensões do adversário.

O Pan 2023 foi a terceira tentativa em menos de um ano. Mas não seria nesta ocasião que Rayron alcançaria o objetivo traçado. O tenaz faixa-marrom parou na semifinal do superpesado ao ser finalizado por André Fernando Soares no armlock.

Mais uma vez, Rayron não se abalou e foi atrás do título no aberto. O Gracie avançou à final, onde reencontrou o rival Nico Maglicic, aluno de André Galvão. Nico teve desempenho irretocável e controlou Rayron. O atleta da Atos marcou 5 a 0 e boletou o ouro duplo.

A coroação de Rayron enfim veio no Mundial 2023, com altas doses de emoção. A campanha no superpesado foi segura até a final. O representante da Renzo Gracie Academy venceu três lutas para se credenciar na decisão, onde enfrentaria novamente Nico Maglicic. E novamente o australiano derrotou Rayron. Desta vez, por 6 a 0, ao raspar e pegar as costas.

Foi então que Rayron Gracie virou a chave para fisgar o ouro no absoluto. Sob as coordenadas de Kyra e Roger Gracie, Rayron foi imbatível no aberto. O consistente faixa-marrom alcançou o suado título. A medalha dourada veio após um duelo intenso contra Gabriel Brod na final. Rayron defendeu as investidas do adversário e aproveitou as brechas para triunfar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IBJJF (@ibjjf)

Com o placar zerado e duas vantagens para cada lado, Rayron desempatou a luta nos últimos 30 segundos, quando marcou mais duas vantagens. Ao ter o braço serguido, Rayron transpareceu uma sensação de alívio, mas manteve o aspecto sereno.

Com apenas 21 anos, Rayron Gracie agora é campeão mundial absoluto nas faixas-azul, roxa e marrom. Com a eficiência do Jiu-Jitsu da família no sangue e mais lapidado a cada competição, Rayron superou as derrotas para se levar o título mais cobiçado na faixa-marrom.