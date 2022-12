Marcos Escobar ensina estrangulamento do cem-quilos

Share it

Se você consegue chegar no controle lateral, mas está sem repertório para surpreender o adversário, o professor Marcos Escobar, nosso GMI à frente da escola Everyone Jiu-Jitsu Miami, traz a solução. O faixa-preta preparou para a aula de hoje um estrangulamento a partir do cem-quilos.

Repare que o professor Marcos Escobar chega ao cem-quilos, faz uma pegada na gola do adversário e coloca o joelho na barriga. Quando o oponente empurra o joelho, Escobar cola o peitoral no adversário, força-o a virar para o lado e passa a perna por cima da cabeça dele para concluir o ataque.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.