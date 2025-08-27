Joia da GB, Dylan Melton vence absoluto em sua 1ª visita ao Brasil

Share it

Dylan Melton é uma das promessas da Gracie Barra nos Estados Unidos. Desde 2023, ele vem treinando na escola GB Westchase, do professor Ulpiano Malachias, e após um estudo consistente e treinos duros sem kimono, colhe os frutos.

O atleta saiu de Houston e, pela primeira vez, decidiu visitar e competir no Brasil. Valeu a pena: o jovem cometa voltou com a medalha de ouro no peso pesado e no absoluto, na faixa-marrom, no acirrado Campeonato Brasileiro Sem Kimono, da IBJJF.

Ele fez seis lutas, e finalizou cinco, com um belo leque de estrangulamento pelas costas e chaves de calcanhar. Na final, a vitória veio numa virada eletrizante, no último minuto, quando ele montou no oponente João Victor Souza, da equipe DreamArt, para pontuar e vencer.

Dylan tem mostrado, em outros torneios do circuito americano, um jogo de guarda ofensiva e criativa, com ataques duplos ou triplos. Confira e aprenda um pouco com a fera, em vitória recente no Submission Hunter Pro. Vai longe, a fera?