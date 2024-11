The Crown: Adam, Erich e Gabi confirmam favoritismo

O início de outubro já começara quente no cenário sem o paletó. Em Houston, Gordon Ryan voltou à ativa no grandioso Who’s Number One 20, em 1º de outubro, quando o astro americano finalizou Patrick Gaudio na chave de braço. “Parem de me chamar de o melhor do mundo, eu sou o maior de todos os tempos na modalidade”, declarou o autoproclamado “Rei Gordon” após o triunfo.