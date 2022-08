Empresário faixa-preta lança plataforma para propagar Jiu-Jitsu e ajudar iniciantes

Share it

O faixa-preta Marlus Salgado se vê como um visionário do Jiu-Jitsu. Atleta de alto rendimento, com medalhas de ouro nas principais competições da IBJJF no Brasil, ele ainda consegue dividir o tempo para empreender na indústria do esporte.

Estudioso, Marlus sempre foi referência quando se trata de aulas particulares no Jiu-Jitsu e foi por conta desse contato com os iniciantes que ele viu a necessidade de dissecar ainda mais os principais pontos para evoluir na jornada até a faixa-preta. O aumento na procura das aulas particulares obrigou o professor a investir no mercado digital.

No ano de 2019, nasceu o Manual do Jiu-Jitsu, uma plataforma que reúne milhares de aula dividas por faixa, com e sem kimono. Por lá, todo iniciante ou praticante mais avançado consegue ter um direcionamento para atingir seus objetivos pessoais.

“A primeira barreira foi tirar o projeto do papel. Todas as aulas foram gravadas em estúdio e fiz isso durante nove meses de gravação até que consegui acumular mais de 500 posições. Fiz tudo de uma maneira bem organizada para ajudar o faixa-branca até o faixa-preta, que tem auxilio para montar planos de aula também”, explica Marlus, de 28 anos.

Faixa-preta desde 2018, Marlus já conta com 3 mil alunos dentro da plataforma. A sua missão sempre foi ajudar na popularização do esporte e na evolução dos praticantes.

“A maior conquista foi poder transformar a vida dos nossos alunos. Eu recebo depoimentos que nunca imaginei que um dia receberia. São depoimentos de professores que moram em cidades longes dos grandes centros e não tem mais contato com o seu professor diariamente e utilizam nossa plataforma para manter a chama do Jiu-Jitsu acesa. Eles aprendem comigo e passam o ensino adiante para outros alunos e praticantes. Sem essa ajuda do Manual do Jiu-Jitsu eles teriam parado. Isso é surreal”, comenta o empresário e professor.

Marlus também aproveita para explicar se existe uma pressão para vencer no Jiu-Jitsu, visto que não tem a necessidade de possuir patrocínio para lutar, por agora. Veja o que ele diz.

“Hoje, eu não luto mais pelos prêmios em dinheiro igual fazia antes, luto para construir a minha história, me desafiar e chegar o mais longe que posso. A pressão que tenho é mais interna do que externa, é um tipo diferente de cobrança, afinal todos nós queremos ganhar e só existe um campeão. Lido com tudo isso com naturalidade, faz parte do jogo!”, conta Marlus.

Marlus treina em São Paulo com o professor Luiz Guigo e faz dois três de Jiu-Jitsu por dia, além da preparação física três vezes por semana. O atleta quer conquistar grandes títulos na faixa-preta.

“A minha rotina de treinos está ótima, são dois treinos por dia, um treino de competição e um técnico. Além disso, faço preparação física três vezes na semana. O mestre Guigo e toda a galera da academia tem me puxado até o limite e sinto que venho melhorando todos os dias. Temos um time muito forte aqui e tenho certeza que ainda vamos colher muitos resultados nos próximos anos”, projeta Marlus.