Edição de luxo celebra os 30 anos do US Open da BJJ Tour

Nos dias 15 e 16 de novembro, a comunidade do Jiu-Jitsu celebrou três décadas do US Open, evento promovido pela liga BJJ Tour e liderado pelo renomado professor GMI Claudio França.

Ao longo dos anos, o torneio evoluiu de uma competição local, com a participação majoritária das academias da costa oeste americana, para um evento de renome internacional, atraindo atletas de diversas nacionalidades, com disputas com e sem kimono.

A 30ª edição do evento, realizada em San Jose, na Califórnia, foi marcada por um sucesso retumbante, com mais de 2 mil inscritos, consolidando a visão de França e a dedicação da BJJ Tour em promover o esporte. Dias após o show, GRACIEMAG conversou com França e o faixa-coral ofereceu uma breve análise dos elementos que tornaram o evento tão especial.



Tradição e Família

“Um dos pilares do evento é a sua tradição de três décadas. A 30ª edição foi uma celebração dessa longa história, que tem raízes no início do Jiu-Jitsu nos EUA. O evento se destaca também por seu caráter de ‘família’, evidenciado pela presença de atletas e professores que estão envolvidos com o torneio há quase 30 anos, mostrando uma forte conexão e lealdade à competição.”

Nova Geração e Alto Nível

“A competição reforçou seu papel na formação da nova geração de talentos. A categoria infantil, por exemplo, foi um dos grandes destaques, com quase 800 crianças, entre meninos e meninas, competindo com um nível técnico altíssimo. Além disso, o nível das lutas na faixa-preta está cada vez mais elevado em todas as categorias, demonstrando a evolução contínua do esporte.”

Alcance Global

“A natureza internacional do US Open foi novamente comprovada nesta edição. O evento atraiu atletas e academias de todas as partes do mundo, mantendo a história do torneio como uma vitrine global para o BJJ. Essa diversidade é um testemunho da capacidade do evento de transcender fronteiras e reunir a comunidade global da modalidade.”