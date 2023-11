Share it

Seja com ou sem pano, o baú da equipe de GRACIEMAG tem sempre um punhado de clássicos do Jiu-Jitsu para você estudar e se divertir.

Há mais de duas décadas, o Iate Clube Jardim Guanabara, no Rio de Janeiro, sediou a eletrizante seletiva para o ADCC 1999, segunda edição do evento idealizado em 1998 pelo xeque Tahnoon Bin Zayed.

Feras de todas as academias do Brasil participavam da seletiva para garantir a passagem para Abu Dhabi, e os duelos explosivos eram recorrentes. Mas raros com o nível técnico e a adrenalina desta disputa, entre Paulão Filho e Fernando Margarida.

Grande mestre Osvaldo Paquetá estava lá e registrou o confere, resgatado por GRACIEMAG. Confira e bons treinos.