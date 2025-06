Dicas para você ensinar Jiu-Jitsu em inglês, por Wesley Siqueira

Share it

“O seu Jiu-Jitsu tem valor. Mas é o inglês que conecta esse valor ao mundo”, explica o professor Wesley Siqueira, à frente da conta @inglesparabjj no Instagram. “Trata-se de uma ferramenta construída por quem vive o que ensina, todos os dias, fora do Brasil. Um curso 100% online, direto ao ponto, estruturado para ser aplicado imediatamente no tatame, e que já está sendo utilizado por professores de diferentes partes do mundo, que destravaram a fala técnica e passaram a ensinar com mais segurança.” Confira a seguir a conversa completa que o professor Wesley travou com a equipe da GRACIEMAG, a respeito do curso “Inglês para o Jiu-Jitsu.”

Hoje, além de dar aulas de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes, junto à polícia local, você criou o @inglesparabjj, um curso de inglês pela internet voltado para a comunidade do BJJ. Como o curso funciona exatamente?

WESLEY SIQUEIRA: O “Inglês para o Jiu-Jitsu” surgiu de uma necessidade real. Hoje, muitos professores de Jiu-Jitsu recebem convites para dar aulas fora do Brasil, e outros tantos buscam essa possibilidade por conta própria, a fim de melhor remuneração, estabilidade e crescimento profissional. Mas existe uma barreira em comum: o inglês.

Mesmo para quem já tinha uma base no idioma, não existia até então um material completo que ensinasse como transmitir o conhecimento técnico do Jiu-Jitsu em inglês. É muito difícil encontrar um conteúdo criado por alguém que realmente viva do Jiu-Jitsu fora do Brasil e ensine isso na prática, dentro do tatame.

Esse é o maior diferencial do nosso projeto: o método foi desenvolvido por quem está todos os dias dando aula em inglês, na vida real. O curso é 100% online, direto ao ponto, e estruturado para ser aplicado imediatamente no tatame. Ele é dividido em três partes:

. Um Ebook oficial, com vocabulário técnico e frases prontas organizadas por posição e contexto.

. Videoaulas práticas baseadas diretamente no conteúdo do Ebook, com apoio à pronúncia, dicas de uso real e variações explicadas passo a passo.

. O material “Fixando o Inglês para o Jiu-Jitsu”, com exercícios para reforçar a memorização, corrigir travas mentais e praticar comandos.

Hoje, o curso já está sendo utilizado por professores de diferentes partes do mundo, que destravaram a fala técnica e passaram a ensinar com mais segurança. E nas nossas redes sociais, você encontra depoimentos reais de professores que aplicaram o método e já sentiram o impacto dentro do tatame, com alunos estrangeiros, no Brasil e fora dele.

Mais do que um curso, o “Inglês para o Jiu-Jitsu” é um passaporte para que professores possam viajar, dar aulas no exterior, viver do seu conhecimento e transformar o Jiu-Jitsu em uma carreira global.

Quais são os erros de inglês mais recorrentes que os praticantes de BJJ cometem no dia a dia?

O maior erro é achar que tudo precisa estar perfeito pra começar a falar. Muitos professores travam porque sentem que precisam falar inglês igual a um nativo, sem cometer nenhum deslize. E essa autocobrança paralisa. O medo de errar impede que muitos até tentem.

Mas a verdade é: Falou, o aluno entendeu? O aluno falou, você entendeu? Pronto. A comunicação aconteceu. É isso que destrava. É isso que move o professor para a frente. O nosso método parte dessa base: ensinar com segurança, mesmo sem perfeição. O verdadeiro erro não é errar ao falar. É não falar por medo.

Quais são as vantagens que a fluência em inglês oferece aos praticantes de Jiu-Jitsu?

Falar inglês não é um bônus, é uma ferramenta profissional. Com o inglês técnico do Jiu-Jitsu, o professor pode:

. Dar aula para alunos estrangeiros.

. Trabalhar fora do país com mais segurança e preparo.

. Atender com excelência dentro do Brasil.

. Fechar parcerias internacionais.

. E principalmente: valorizar sua imagem e sua hora-aula.

O nosso projeto não tem foco em competição. O foco é fazer com que o professor se comunique com clareza e autoridade, e, com isso, alcance mais pessoas, mais alunos e mais oportunidades.

Quanto tempo leva para um lutador passar de faixa no inglês? Ou seja, quanto tempo ele leva para sair do estágio de “conseguir se comunicar” para “ser fluente em inglês”?

No nosso método, o foco não é se tornar fluente no idioma — é se tornar fluente no tatame. De quatro a seis semanas, muitos professores já conseguem dar comandos, corrigir posições e até conduzir aulas básicas com segurança. Isso é possível porque tudo foi desenhado para ser usado na prática, não na teoria. Agora, para alcançar uma fluência completa no idioma, o aluno precisa de estudo tradicional também. E é importante deixar claro: o nosso curso não substitui o inglês geral, ele complementa. Mas pra começar, pra destravar, pra ganhar confiança… O nosso método entrega exatamente o que o professor precisa.

Quais são as semelhanças entre ensinar BJJ e ensinar Inglês? E quais são as principais diferenças?

Os dois ensinos seguem a mesma lógica:

. Repetição.

. Ajuste constante.

. Confiança construída aos poucos.

No Jiu-Jitsu, o aluno sente o progresso no corpo. No inglês, ele sente no psicológico. E por isso, muitos travam antes mesmo de tentar. O que a gente entrega no “Inglês para o Jiu-Jitsu” é mais do que frase pronta. É um sistema que dá ao professor a segurança de voltar a confiar na própria fala.

Como foi que você aprendeu inglês? E quais foram os grandes desafios no seu aprendizado?

Eu comecei cedo, ainda criança. Fiz cinco anos de um curso de inglês simples, e mesmo que poucos tenham saído fluentes, eu levei a sério, e saí falando. Como tudo no Jiu-Jitsu: quem se dedica evolui. Mais tarde, quando meu irmão foi chamado para dar aulas fora, e depois eu, a gente já falava inglês. Mas faltava o inglês técnico do Jiu-Jitsu. E ninguém ensinava isso. Passei um ano inteiro estudando por conta própria. Mapeei termos, comandos, conectivos, formas de explicar posições. Tive que montar meu próprio sistema. E é por isso que eu digo: o maior exemplo de que o Inglês para o Jiu Jitsu funciona sou eu. Foi isso que me levou aos Emirados Árabes. Foi isso que me permitiu dar aula para a polícia local. Viajar, dar seminários, me comunicar com o mundo. O Jiu-Jitsu mudou minha vida. Mas o inglês mudou o jogo.



Conte um pouco da sua rotina como professor de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi?

Minha rotina é intensa. Dou aulas de domingo a sexta-feira exclusivamente para a polícia de Abu Dhabi, atendendo agentes que atuam em diversas áreas dentro do meio militar, o que exige alto nível de disciplina, responsabilidade e preparo técnico. A missão agora é clara: ajudar outros professores a viverem o que eu vivi, através do Inglês para o Jiu-Jitsu.