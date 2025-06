Confira o card do I Campeonato de Lutas Casadas da OAB-RJ

Share it

No dia 13 de julho, das 9h ao meio-dia, na Prainha, zona oeste do Rio de Janeiro, vai rolar o I Campeonato de Lutas Casadas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional RJ.

“As lutas estão previstas para acontecer dentro do card preliminar do Jiu-Jitsu 4 Life, uma atração realizada durante o Lay Back Pro Rio, evento internacional de Surf, que tradicionalmente une o Jiu-Jitsu e o Surf”, explica Larry Matos, um dos coordenadores de Jiu-Jitsu da OAB-RJ.

“Selecionamos dez atletas a partir de critérios de compatibilidade de combate (idade, peso e graduação), para compor as cinco lutas oficiais do evento. O limite de peso não seguiu os critérios de nenhuma federação, mas sim o peso informado pelo atleta mais pesado de cada luta casada. Todos esses selecionados já confirmaram informalmente a presença no evento, e, em breve, receberão um termo de compromisso para formalizar a participação na competição, que é gratuita e não exigirá pagamento de inscrição para os lutadores”, diz Larry.





Confira o card oficial do evento:

1ª Luta – Faixa-azul – Feminino – até 61kg:

Gabriela Moura (OAB/Jacarepaguá) x

Roberta dos Santos (OAB/Petrópolis)

2ª Luta – Faixa-preta – Masculino – até 67 kg:

Alexandre Winkelmann (OAB/Capital) x

Júlio César Guadanhini (OAB/Apucarana-PR)



3ª Luta – Faixa-preta – Masculino – até 77 kg:

Nilson Pinheiro (OAB/Barra da Tijuca) x

Victor Altomar (OAB/Capital)



4ª Luta – Faixa-preta – Masculino – até 88 kg:

Max dos Santos Perfeito (OAB/Leopoldina) x

Raphael Valverde Fernandes (OAB/Leopoldina)



5ª Luta – Faixa-preta – Masculino – até 93 kg:

Marcos Barbosa (OAB/Capital) x

Evandro Ferreira Gomes (OAB/Capital)

Os combates alternates serão:

1ª Luta Alternate – Faixa-preta – Masculino – até 105kg:

Marcelo Shad (OAB/Capital) x

Rodrigo Cardoso (OAB/Campo Grande)

2ª Luta Alternate – Faixa-azul – Masculino – até 70kg:

Pedro Vasserstein (OAB/Capital) x

Dylan Huijskes (OAB/Capital)