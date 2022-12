Confira 7 lições de sucesso de Leo Messi para inspirar você no Jiu-Jitsu

Share it

Lionel Messi desembarcou no Catar para a disputa da Copa do Mundo de 2022 com 39 títulos na bagagem. Já era uma lenda. Porém, faltava apenas a Copa douradinha para o astro colocar na prateleira.

Os “hermanos” não eram campeões mundiais desde 1986, quando Diego Armando Maradona se tornou o grande herói da Argentina.

Coube a Messi encerrar o longo jejum. Mas a trajetória da equipe no Mundial foi conturbada. Logo na estreia, a Arábia Saudita encerrou a sequência de 35 jogos de invencibilidade dos hermanos. Depois do baque na primeira rodada, a Argentina se reergueu. Os comandados de Lionel Scaloni se classificaram para a decisão após eliminarem Austrália, Holanda e Croácia no mata-mata. Após a final épica contra a França, a melhor de todas as Copas, o ídolo de 35 anos enfim vibrou.

Confira abaixo sete lições ditas pelo camisa 10 para você manter o foco nos treinos de Jiu-Jitsu e não deixar que nenhuma adversidade seja maior do que sua força de vontade.

1. “Algo no fundo do meu caráter me permite levar os golpes e seguir em frente com a tentativa de vencer.”

2. “Ser pequeno na vida me ensinou que podia ser grande no futebol. Ser o melhor não é levar o meu orgulho pelo mundo, é me sentir orgulhoso da minha camiseta, da minha perseverança e da minha glória.”

3. “O dinheiro nos permite viver melhor, mas não é o que me inspira, eu vivo para jogar futebol – não por seus benefícios econômicos. Eu jogo pela equipe e pelo clube, e não para mim mesmo.”

4. “Sempre que começa uma nova temporada, eu a começo com o objetivo de tentar alcançar algo, sem compará-lo ao que já fiz em outras épocas, ao que cumpri antes ou ao que cumprimos como um grupo, para mim o que aconteceu já aconteceu e estou sempre em busca do que está pela frente.”

5. “O talento e a elegância não significam nada sem o rigor e a precisão.”

6. “A verdade é que eu não me importo com o que a mídia diz. O que importa pra mim é o que meus companheiros dizem e as pessoas que estão comigo. Eu só tenho que agradecer a eles por seu apoio.”

7. “Não podemos esquecer de agradecer aos companheiros. Eles são sempre o mais importante. Sem a ajuda deles, não teríamos conseguido nada.”