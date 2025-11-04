Campeã do Europeu e Mundial na marrom, Letícia Teixeira comenta fase como faixa-preta

Share it

Campeã peso e absoluto no Orange County Fall Open da IBJJF, Letícia Teixeira segue consolidando seu nome entre as potências da nova geração da Atos HQ. A faixa-preta, que hoje treina sob a tutela dos professores André e Angélica Galvão, carrega uma trajetória marcada por resiliência, evolução e amor incondicional pelo jiu-jitsu.

Letícia começou no esporte há cerca de sete anos, aos 18, quando buscava uma alternativa para cuidar da saúde.

“Eu estava muito acima do peso e queria um esporte novo que não fosse natação, porque minha vida toda fiz natação por causa de um problema no joelho”, conta Letícia, hoje faixa-preta, ao relembrar.

Após quatro cirurgias e a liberação médica para praticar qualquer atividade física, ela iniciou os treinos na GFTeam Higienópolis, com Bruno Guedes e Sergio Perez, onde evoluiu da faixa branca à roxa.

Mais tarde, seguiu dentro da GFTeam com Thiago Cidro, no Guetto, em Madureira, onde foi graduada à faixa marrom. Logo depois, veio a grande virada: a mudança para São Paulo e a passagem pela equipe Fratres.

No início da temporada 2025, Letícia vive uma das maiores fases da carreira profissional. A atleta chegou ao ápice da faixa-marrom com o título mundial conquistado em Long Beach, na Califórnia.

“Ser campeã mundial foi um divisor de águas. Eu estava mudando de país, cheia de incertezas, e esse título representou a certeza de que todo o esforço valeu a pena”, afirma Letícia, faixa-preta da Atos.

A conquista coroou um ano quase perfeito na IBJJF, com pódios importantes e o sentimento de que nada é impossível.

“Já tinha uma medalha de prata e duas de bronze, e isso me ensinou que todas as portas que eu quero, eu abro — uma hora ou outra. Posso não encontrar o caminho de primeira, mas não paro até conseguir”, comenta a nova joia do jiu-jitsu.

Hoje, cinco meses após ser graduada à faixa-preta, Letícia encara um novo capítulo.

“Essa fase tem sido desafiadora, mas meu objetivo é me firmar entre as grandes da minha categoria, conquistar títulos de expressão e parar de fazer trabalhos paliativos fora do jiu-jitsu”, diz. Ela reforça que quer continuar evoluindo “tecnicamente e mentalmente, me tornando uma versão ainda melhor de mim mesma.”

Além das conquistas, Letícia carrega uma visão inspiradora sobre o papel das mulheres no tatame.

“Acredito que cada atleta tem um papel importante no fortalecimento do jiu-jitsu feminino. Ainda existe uma barreira de reconhecimento, mas procuro ser exemplo de dedicação e persistência, mostrando que as mulheres podem alcançar o mais alto nível dentro do esporte.”