Guardeiro que marcou época, mestre Marcio “Macarrão” Stambowsky ensinou certa vez no GRACIEMAG.com uma de suas defesas mais simples e eficazes contra o sempre incômodo estrangulamento cruzado na guarda.
O faixa vermelha-e-branca, líder da Gracie Sports de Connecticut, nos EUA, nos ensinou a simplesmente “atender o telefone”, e mandar aquele recado claro e direto ao adversário: “Alô! Daqui você não me finaliza mais!”.
Veja a defesa do paizão de Neiman Gracie e evite a linha cruzada nos seus treinos. Oss!