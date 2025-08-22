Atleta blumenauense conquista título no Brasileiro de Taekwondo Songahm

Share it

O atleta Joacir Mapelli, faixa-preta 4º Dan e responsável pelas escolas de Taekwondo Songahm em Blumenau (SC), participou da final do Campeonato Brasileiro de Taekwondo Songahm, realizada nos dias 28 e 29 de junho, em Curitiba (PR).

O Taekwondo Songahm é uma arte marcial que promove o desenvolvimento físico e mental dos praticantes. Na parte mental, trabalha disciplina, foco, confiança, respeito e diversas outras habilidades. Já no aspecto físico, proporciona coordenação, força, resistência, defesa pessoal e preparo corporal.

Nas competições, os alunos podem disputar em quatro modalidades:

– Fórmula: sequência de movimentos de ataque e defesa que simula uma luta.

– Armas: sequência de movimentos que simula o combate com armas, como espada, nunchaku e bastão curto.

– Sparring: luta direta contra outro oponente durante 2 minutos ou até 5 pontos.

– Sparring com bastão: combate utilizando bastão, por 2 minutos ou até 10 pontos.

A avaliação é realizada por três juízes.

– O juiz A observa as bases e chutes (membros inferiores).

– O juiz B avalia golpes e defesas (membros superiores).

– O juiz C analisa a apresentação geral, sendo o único que pode descontar pontos por erros de execução.

Para chegar à grande final, o atleta precisa competir e somar pontos em quatro etapas classificatórias, realizadas em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e no Aberto Pan-Americano.

“Para mim foi um momento muito especial, pois conquistei o primeiro lugar em armas”, diz Joacir. “Nas etapas anteriores, que somavam pontos para chegar à final, eu não havia obtido o mesmo resultado, ficando sempre em segundo ou terceiro lugar. Isso me motivou a treinar ainda mais, focando nos pequenos detalhes e ajustando cada movimento. Essa dedicação fez toda a diferença.”

“Subir ao pódio como campeão foi a prova de que esforço, disciplina e persistência sempre trazem resultados”, continua o campeão. “Além da medalha, essa vitória me garantiu a classificação para o Pan-Americano de 2025 e para o Mundial de 2026, dois desafios que já me enchem de motivação para continuar evoluindo. Cada treino, cada erro corrigido e cada momento de superação me trouxeram até aqui. Agora, sigo firme com a certeza de que o trabalho duro sempre compensa. Minha próxima meta é ser campeão Mundial de 2026, e vou treinar muito para isso.”