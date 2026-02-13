Aron Roichman celebra ouro no Miami Open da IBJJF e mira Pan em março

Share it

Aron Roichman voltou ao lugar mais alto do pódio no último fim de semana, ao conquistar o Miami International Open da IBJJF, na Flórida.

O resultado ganha mais peso pelo contexto recente de sua carreira. Depois de um ano inteiro voltado à recuperação de lesões, o faixa-preta brasileiro formado por Sérgio Bolão mostrou que a experiência, o preparo mental e a estratégia seguem sendo aspectos decisivos no tatame.

“Foi 100% superação. Após um ano de 2025 duro, dedicado à recuperação de algumas contusões, fui premiado com essa vitória. Mesmo enfrentando adversários duríssimos, que estão em ritmo forte de competições e com resultados relevantes, alcançamos o objetivo”, destaca Aron.

A preparação para o campeonato exigiu disciplina extrema. Em apenas quatro semanas, Aron realizou um corte de peso significativo, de quase nove quilos, sem abrir mão da qualidade dos treinos. A rotina incluiu sessões na Rilion Gracie HQ, Rilion Gracie Doral e Rilion Gracie Fort Lauderdale.

Com anos de experiência competitiva, ele afirma que a principal mudança em relação aos primeiros anos de tatame está na forma de administrar o combate. “O que faz a diferença é a troca de mentalidade e o meu jogo de guarda. Com mais experiência, é possível administrar melhor a luta, cometer menos erros, aumentar os acertos e, assim, a vitória vem.”

Além da vivência como atleta, Aron destaca que suas atuações como professor e árbitro influenciam diretamente sua performance competitiva. “São duas valências chave: uma nos detalhes das posições e outra no conhecimento profundo das regras, o que possibilita melhorar a estratégia de luta”, conclui.

Sem tempo para longas comemorações, Aron já mudou a chave para o próximo compromisso: o Pan da IBJJF, em março. “A transição foi imediata, sem descanso. Foco total na alimentação e nos treinos. Vou aumentar o ritmo de treinos específicos e drills para potencializar a eficiência das posições de ataque e defesa”, arremata.