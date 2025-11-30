Ana Clara Tauil, a bailarina que virou campeã de Jiu-Jitsu

Share it

Por Gabriel Oliveira

Em 2012, uma lesão no joelho provocada pelo balé mudou o rumo da vida de Ana Clara Tauil. O que poderia ter sido um obstáculo se transformou em um novo começo quando ela cruzou pela primeira vez as portas da academia Gracie Barra Avenida das Américas. Por influência de seu pai, que já praticava o esporte, Ana Clara decidiu experimentar o BJJ e nunca mais parou. Desde então, a arte suave deixou de ser apenas uma prática esportiva para se tornar uma filosofia de vida e uma poderosa ferramenta de transformação pessoal e social.

Mais do que uma arte marcial, o Jiu-Jitsu se revelou para Ana Clara um caminho de autoconhecimento e superação. Para ela, cada treino representa um aprendizado sobre resiliência, humildade e solidariedade. “O BJJ ensina a ficar confortável em situações desconfortáveis”, costuma dizer, lembrando com humor que só quem já esteve sob a pressão da posição de “cem quilos” entende o verdadeiro sentido dessa lição.

Esses valores ultrapassaram os limites do tatame e se estenderam para todas as áreas de sua vida — esportiva, profissional e pessoal. Segundo a atleta, o Jiu-Jitsu é o “mais coletivo dos esportes individuais”, pois o progresso de cada praticante depende da parceria e da troca com os companheiros de treino.

Desde a faixa-branca, Ana Clara Tauil participa ativamente de competições, enxergando nos campeonatos uma forma de testar seus limites e evoluir dentro do tatame. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada por conquistas expressivas, acumulando diversos títulos nacionais e internacionais, entre eles o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu. Sua dedicação, disciplina e paixão pelo esporte a levaram a representar com orgulho a equipe Gracie Barra.

Hoje, Ana Clara Tauil vive do Jiu-Jitsu e para o Jiu-Jitsu, dedicando-se integralmente à arte suave que transformou sua vida. Seu principal foco é expandir o BJJ feminino, criando oportunidades e espaços onde meninas e mulheres possam se desenvolver com confiança. Ana Clara acredita que o tatame deve ser um ambiente seguro, acolhedor e inspirador, capaz de fortalecer não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Por isso, trabalha diariamente para estimular a participação feminina, quebrar barreiras e mostrar que o BJJ é uma ferramenta poderosa de empoderamento e autoconhecimento. Para ela, cada aula é uma chance de ver mais mulheres descobrindo, através do esporte, seus próprios limites — e o poder de superá-los.