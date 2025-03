Allan Souza da GB Calgary (Canadá) prepara time para brilhar no Brasileiro Kids

Share it

De 14 a 15 de junho vai rolar o Brasileiro Jiu-Jitsu Crianças 2025, evento popularmente conhecido como Brasileiro Kids, organizado pela CBJJ, em Barueri, São Paulo. A notícia repercutiu no dojô da academia Gracie Barra Calgary, localizada na província de Alberta, no oeste do Canadá, onde o professor GMI Allan Souza vem intensificando os treinos da garotada.

“Quero começar a expor o meu time infantil a campeonatos mais difíceis”, diz Allan. “Aqui na região meus alunos já dominam os campeonatos. Não vejo evento mais desafiador para a minha turma kids do que o Brasileiro. O nome do nosso esporte é ‘Jiu-Jitsu Brasileiro’, certo? É a oportunidade perfeita de mostrar um pouco do que fazemos aqui, no frio de Calgary. E ao mesmo tempo de aprender com a fonte, entender a raiz do esporte, suportar a pressão de jogar num verdadeiro caldeirão. Já temos uma lista de doze crianças que vão viajar a Barueri. A maior parte composta por canadenses.”

Quando começou no Jiu-Jitsu, Allan era obeso. Pesava 120kg e vivia uma vida sedentária. “Tinha um emprego que ia me matar de estresse e não tinha nada que me ajudasse a lidar com tudo isso. Foi então que o Jiu-Jitsu salvou minha vida. De advogado que atuava no mundo corporativo, em grandes empresas, e, depois, em meu próprio escritório, me mudei para o Canadá e tive coragem de viver do Jiu-Jitsu”, recorda o faixa-preta.

No embalo dessa retrospectiva pessoal, Allan aproveita para analisar o atual momento de expansão do Jiu-Jitsu no Canadá. “O Jiu-Jitsu por aqui é muito forte. Claro que, por ser um país com uma população pequena em relação à expansão territorial, ainda tem muitos lugares nos quais o Jiu-Jitsu ainda não chegou. Mas existem diversos atletas de muito destaque no cenário internacional, como Brianna Ste-Marie, Oliver Taza, Dante Leon, entre outros. Existe uma geração muito forte de atletas da categoria infantil que vai fazer muito barulho. Eu acho, particularmente, que a província de Alberta, onde estamos localizados, é a que mais tem talentos infantis no momento. A minha academia, a Gracie Barra Calgary, tem algumas crianças muito promissoras que estão prontas para começar a fazer barulho no cenário internacional. Já tivemos crianças com medalhas no Pan Kids, ADCC, Opens da IBJJF etc. Inclusive, estamos fazendo vários eventos de arrecadação com as crianças de nossa equipe de competição, pois vamos usar esses recursos para levar a molecada para disputar o Brasileiro Kids 2025.”

Embora grande entusiasta das competições de Jiu-Jitsu, o professor Allan Souza sabe que a arte suave vai muito além da medalha de ouro e lista diversos outros benefícios: “Destaco, por exemplo, o fortalecimento de indivíduos de todas as idades através do Jiu-Jitsu, ajudando a ganhar confiança, melhorar a autoestima, a qualidade de vida tanto no ponto de vista físico quanto mental, criando senso de pertencimento a uma comunidade que caminha em direção ao mesmo objetivo, de se tornar melhor a cada dia. Isso gera um impacto interno na comunidade que é a academia, mas que, também, beneficia a sociedade fora dela, que recebe cidadãos mais bem preparados para lidar com as dificuldades do dia-a-dia.”