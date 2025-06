ADXC antecipa edição no Brasil: Rio sediará evento no dia 9 de agosto

Share it

O Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC) volta ao Brasil no dia 9 de agosto com sua 11ª edição, que será realizada no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. O retorno ao país, antecipado após o adiamento da etapa na Austrália, marca a terceira vez que o Brasil recebe o evento e reforça sua importância no calendário internacional do circuito.

Inicialmente programada como a 12ª edição do ADXC, a etapa brasileira foi promovida à 11ª posição no cronograma global da organização, após ajustes estratégicos na agenda internacional.

O Brasil sediou o ADXC pela primeira vez em março de 2024, em Balneário Camboriú (SC), e novamente em novembro do mesmo ano, no Rio de Janeiro. Ambas as edições foram sucesso de público e crítica, consolidando o país como um dos principais destinos do circuito.

“O Brasil tem uma relação histórica com o jiu-jitsu, e não poderia ser diferente com o ADXC. Para nós, o país é parte da nossa essência e representa bem a paixão pelo jiu-jitsu e pelo grappling. Em todas as nossas passagens pelo Brasil, tivemos uma recepção calorosa do público e uma atmosfera única. Dessa vez, não esperamos nada diferente disso. Estamos planejando mais um grande evento, com os melhores do mundo e uma estrutura de alto nível”, afirmou o brasileiro Rodrigo Valério, diretor comercial da IVSM, fundo árabe dono do ADXC.

O card do ADXC 11 será divulgado nas próximas semanas, expectativa é que o evento reúna, mais uma vez, grandes nomes do jiu-jitsu e do grappling internacional. Na última edição no Brasil, o card contou com a luta principal entre Rodolfo Vieira e Derek Brunson, além de grandes nomes como Paulo Miyao, Meyram Alves e Gesias Cavalcante.