A aula de defesa pessoal que Vitor Terra nunca esqueceu

No camp serrano da equipe Gracie Terra, o professor Vitor Terra nos ensinou certa vez uma técnica de defesa pessoal que aprendeu no passado, quando ainda era um aluno novato e o dojo estava recheado de lendas, como os mestres Helio e seu filho Rickson Gracie.

Vitor Terra jamais esqueceu o dia em que o professor Helio lhe ensinou como evitar de fato a aproximação do adversário, para duplicar a segurança de sua guarda. Repare na demonstração de Terra como é fundamental levar os pés ao quadril do oponente e fugir o quadril conectado à movimentação do agressor.

Vitor Terra relembra que é essencial manter as pernas firmes e o quadril elevado para dificultar as ações do adversário. Faça como o professor da Gracie Terra e não esqueça esta lição jamais.

Confira, nas imagens do jornalista Marcelo Dunlop.