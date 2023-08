Após estreia no cinema, “Dos samurais ao MMA” conta história do Jiu-Jitsu na TV

Share it

Idealizada por Marcelo Alonso e dirigida por Bruno Duarte, a série televisiva “Dos samurais ao MMA” conta em cinco episódios como o Jiu-Jitsu nasceu no Japão para conquistar status de filosofia, terapia, evento milionário como o UFC e um esporte mundialmente conhecido. O episódio de estreia vai ao ar nesta segunda 21 de agosto, às 19h30, no canal Combate.

Em cinco episódios, a série procura contar a origem de tudo isso, dos guerreiros do Japão feudal a Jigoro Kano, Mitsuyo Maeda e os irmãos Carlos e Helio Gracie. A série fecha com os principais capítulos que levaram a criação do UFC, ADCC e a explosão mundial do Jiu-Jitsu esportivo via IBJJF. Para remontar tal saga, Alonso escalou diversos historiadores de importância fundamental na construção da série, como Reila Gracie, Elton Silva e Eduardo Correia.

A série traz depoimentos históricos e raridades colhidas em jornais, fotos e vídeos do desenvolvimento marcial. O episódio de estreia mostra as três eras dos samurais: Sengoku, Tokugawa e Meiji. A seguir, detalha a importância de Jigoro Kano e do menos conhecido Mataemon Tanabe na evolução das lutas de kimono, além dos desafios de Conde Koma pelo mundo até se instalar em Belém, onde conheceu Carlos Gracie. Na sequência, o segundo episódio narra a chegada dos irmãos Gracie ao Rio de Janeiro e a abertura da primeira academia. Relembra ainda a briga que culminou na prisão deles e, posteriormente, na absolvição pelo então presidente Getúlio Vargas. O episódio termina com a histórica luta de 3h45 entre mestre Helio Gracie e seu aluno Valdemar Santana.

O terceiro episódio mostra como a geração dos anos 1960 possuía ídolos oriundos de dois programas que já mostravam desafios de vale-tudo ao vivo: o “Heróis do Ringue” no Rio de Janeiro e o ‘Ring Torres’ no Nordeste. Com a chegada de Rolls Gracie, considerado o membro da família que revolucionou o Jiu-Jitsu, a evolução das técnicas e estudo das quedas estavam garantidos.

O penúltimo capítulo foca na saga de Rorion Gracie e a fundação do UFC e do Pride. A série encerra mostrando a explosão do esporte, a partir de histórias de lutadores como Yuki Nakai e do xeque Tahnoon Byn Zayed.

A série teve lançamento em gala em sessão de cinema apinhada na Barra, no último dia 8 de agosto, com professores e treinadores do Jiu-Jistu e da luta livre todos juntos e embolados. Marcaram presenças craques do time Carlson Gracie, o faixa-vermelha e pioneiro do vale-tudo na TV João Alberto Barreto, o patriarca da família Reyson Gracie, mestres Fernando Pinduka e Carlos Rosado e muitos astros e ex-campeões do Pride e UFC.

Confira os horários:

“Dos samurais ao MMA”, sempre às segundas-feiras no Combate:

21/8 – 19h30 – Episódio 1

28/8 – 19h – Episódio 2

04/9 – 19h30 – Episódio 3

11/9 – 19h30 – Episódio 4

18/9 – 19h30 – Episódio 5