96 academias participantes, 3.008 inscritos e outras façanhas do Estadual da FJJPE

O Campeonato Mestre Jesiel Andrade, que corresponde à segunda etapa do Estadual Pernambucano da FJJPE, foi realizado entre os dias 1 e 3 de agosto, no Ginásio Geraldão, em Recife, reunindo atletas de alto nível e proporcionando lutas emocionantes.
De acordo com a federação, o número total de inscritos chegou a 3.008 competidores, envolvendo 96 academias. “Me parece que quebramos um recorde muito importante com essa etapa”, comemora o faixa-preta Bruno Novaes, presidente da FJJPE. “Trata-se do maior estadual da modalidade no Brasil, superando o icônico Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, que em sua última edição atingiu a marca de 2600 atletas inscritos.”
Bruno, no entanto, destaca que a maior preocupação da FJJPE tem a ver com a qualidade dos eventos, não apenas números expressivos. “O Pernambucano vem sendo muito elogiado em quesitos que me orgulham muito”, analisa Novaes. “Pontualidade, organização, limpeza, uma bela infraestrutura de alimentação e, sobretudo, um minucioso cuidado hospitalar, contando com um serviço médico de primeira, com UTI móvel, equipe de fisioterapia da Universidade de Federal de Pernambuco, além de uma equipe de psicólogos para acolhimento dos atletas até Infato Juvenil. Creio que o segredo para alcançarmos esses números impressionantes tenha a ver com isso, com a estrutura de primeiro mundo que oferecemos aos competidores.”
Clique AQUI e confira as principais fotos e vídeos do evento. Confira a seguir alguns destaques do pódio do evento:
Campeões absolutos na faixa-preta:
• Masculino Adulto: Caio Santos (foto abaixo) – The Brothers
• Feminino Adulto: – Kakà Wilmer (foto) – Rilion Gracie
• Master 1 e 2 Masculino: Lucas Braga – Oktopus BJJ
• Master Feminino: Eliza Vasconcelos – The Brothers
• Master 3, 4, 5, 6 Masculino: Bruno Novaes (foto abaixo) – Nova União
Categoria Adulto
1º – Nova União
2º – GFTeam
3º – ZR Team
4º – The Brothers
Categoria Master
1º – Nova União
2º – The Brothers
3º – GFteam
4º – Ocktopus
Categoria Feminino
1º – The Brothers
2º – Nova União
3º – GFTEAM
4º – Rilion Gracie
Categoria Juvenil
1º – Nova União
2º – The Brothers
3º – GFTEAM
4º – ZR TEAM
Categoria Kids
1º – The brothers
2º – GF TEAM
3º – Nova união
4º – Coliseu JJ
Na disputa pelo título de Campeão Geral por Academia (foto abaixo), quem brilhou foi a Escola The Brothers, que conquistou a 1º Colocação Geral, seguidas pela GFTeam em 2º Colocado, Nova União em 3º Colocado e ZR Team 4º Colocado, demonstrando o alto nível técnico das equipes presentes.
Campeões Gerais por Academia:
1º lugar – The Brothers
2º lugar – GFTeam
3º lugar – Nova União
4º lugar – ZR Team