96 academias participantes, 3.008 inscritos e outras façanhas do Estadual da FJJPE

O Campeonato Mestre Jesiel Andrade, que corresponde à segunda etapa do Estadual Pernambucano da FJJPE, foi realizado entre os dias 1 e 3 de agosto, no Ginásio Geraldão, em Recife, reunindo atletas de alto nível e proporcionando lutas emocionantes.

De acordo com a federação, o número total de inscritos chegou a 3.008 competidores, envolvendo 96 academias. “Me parece que quebramos um recorde muito importante com essa etapa”, comemora o faixa-preta Bruno Novaes, presidente da FJJPE. “Trata-se do maior estadual da modalidade no Brasil, superando o icônico Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, que em sua última edição atingiu a marca de 2600 atletas inscritos.”

Bruno, no entanto, destaca que a maior preocupação da FJJPE tem a ver com a qualidade dos eventos, não apenas números expressivos. “O Pernambucano vem sendo muito elogiado em quesitos que me orgulham muito”, analisa Novaes. “Pontualidade, organização, limpeza, uma bela infraestrutura de alimentação e, sobretudo, um minucioso cuidado hospitalar, contando com um serviço médico de primeira, com UTI móvel, equipe de fisioterapia da Universidade de Federal de Pernambuco, além de uma equipe de psicólogos para acolhimento dos atletas até Infato Juvenil. Creio que o segredo para alcançarmos esses números impressionantes tenha a ver com isso, com a estrutura de primeiro mundo que oferecemos aos competidores.”

Confira a seguir alguns destaques do pódio do evento:

Campeões absolutos na faixa-preta:

• Masculino Adulto: Caio Santos (foto abaixo) – The Brothers

• Feminino Adulto: – Kakà Wilmer (foto) – Rilion Gracie

• Master 1 e 2 Masculino: Lucas Braga – Oktopus BJJ

• Master Feminino: Eliza Vasconcelos – The Brothers

• Master 3, 4, 5, 6 Masculino: Bruno Novaes (foto abaixo) – Nova União

Categoria Adulto

1º – Nova União

2º – GFTeam

3º – ZR Team

4º – The Brothers

Categoria Master

1º – Nova União

2º – The Brothers

3º – GFteam

4º – Ocktopus

Categoria Feminino

1º – The Brothers

2º – Nova União

3º – GFTEAM

4º – Rilion Gracie

Categoria Juvenil

1º – Nova União

2º – The Brothers

3º – GFTEAM

4º – ZR TEAM

Categoria Kids

1º – The brothers

2º – GF TEAM

3º – Nova união

4º – Coliseu JJ

Na disputa pelo título de Campeão Geral por Academia (foto abaixo), quem brilhou foi a Escola The Brothers, que conquistou a 1º Colocação Geral, seguidas pela GFTeam em 2º Colocado, Nova União em 3º Colocado e ZR Team 4º Colocado, demonstrando o alto nível técnico das equipes presentes.





Campeões Gerais por Academia:

1º lugar – The Brothers

2º lugar – GFTeam

3º lugar – Nova União

4º lugar – ZR Team