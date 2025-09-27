Wanderlei Silva x Acelino Popó entre a luta épica e a marmelada

Share it

Mais alto, mais novo e 20 quilos mais pesado, o curitibano Wanderlei Silva, 49 anos, tratou de apimentar a encarada, após subir à balança:

“No MMA você não duraria um minuto. Você está com medo, seu bunda mole!”

Acelino Popó, 50 anos, olhando para cima, sorria, com um brilho excitado nos olhos:

“Mas é no boxe. Então, será você que vai cair rápido. Vou bater muito em você, teu Cachorro Morto”, devolveu.

Wanderlei, de 1,80 metro de altura, pesou 93,8 quilos. Popó, de 1,65 metro, acusou na balança 73,6 kg.

Popó, substituto de Vitor Belfort nessa luta tira-teima nas regras do boxe, acumula sua fama após ser campeão mundial quatro vezes, em duas categorias entre 1999 e 2006. É um dos grandes pugilistas internacionais na categoria dos superpenas.

Wanderlei Silva, consagrado na categoria até 93kg, tornou-se lenda e um dos atletas mais populares no MMA japonês e mundial.

Mas como vai se desenrolar o duelo, nas regras do boxe?

A luta, oficial será regulada de fato pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), mas com um formato especial. A luta entre Popó e Wanderlei se enquadra na categoria Special Fight. Apesar de diferentes do boxe profissional tradicional, esses combates têm caráter oficial e contam para os registros no BoxRec, embora em uma aba separada.

Entre as regras, o duelo prevê rounds mais curtos. Serão até oito assaltos, com dois minutos cada.

As luvas serão maiores, de 12 onças, que oferecem mais proteção ao rosto.

E o formato não é visto como uma luta de exibição. Nas Special Fights, há árbitro no ringue e três juízes laterais responsáveis pela pontuação. Ou seja, o combate pode terminar por pontos, nocaute ou nocaute técnico.

Já nas exibições, o objetivo é apenas o espetáculo. Não existe resultado oficial e todas terminam em empate, independentemente do que acontece no ringue. Nessas, também não há juízes laterais.

Como escreveu o jornalista Wilson Baldini Jr, do “Estadão”: são dois velhos atletas com fama de “pegadores”, de mãos pesadas. Qualquer exibição sem golpes agressivos e ação, será vista pelo público como uma “marmelada” das antigas, um evento apenas com o intuito de entreter o público de famosos, vestidos em trajes de gala.

A noite de boxe em São Paulo será apenas para convidados e jornalistas, e com transmissão pelo canal Combate e TV Globo. O evento começa a partir de 20h.

A noite conta ainda com um duelo de MMA e outras duas lutas de boxe de alto nível. A estrela brasileira Beatriz Ferreira vai defender pela terceira vez o título peso leve, da Federação Internacional de Boxe, diante da argentina Maira Moneo. No boxe amador, Bia somou dois títulos mundiais e duas medalhas olímpicas – prata em Tóquio, em 2021, e bronze em Paris-2024.

Entre os supermédios, Hebert Conceição põe seu cinturão brasileiro em jogo diante de Yamaguchi Falcão, em duelo de medalhistas olímpicos. Hebert foi campeão em Tóquio e Yamaguchi voltou com o bronze da Inglaterra, em Londres-2012.

Confira o card oficial:

Spaten Fight Night 2: Wanderlei Silva x Popó

São Paulo, SP

27 de setembro de 2025

Wanderlei Silva x Acelino “Popó” Freitas

Peso-leve (até 61kg): Beatriz Ferreira x Maira Moneo

Peso-super-médio (até 74kg): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso-pena (até 66kg): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)