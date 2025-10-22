Tactical Combat: arena para heróis da vida real

Share it

O Tactical Combat vai muito além de um torneio de Jiu-Jitsu, é uma imersão em realismo, estratégia e resistência, projetada para testar o preparo físico e mental de agentes de segurança sob condições semelhantes às de um campo de batalha.

Entre os nomes confirmados para a próxima edição (que rola no próximo sábado, dia 25 de outubro) está o atleta Alex Sodré, campeão mundial e multicampeão de Jiu-Jitsu. A presença do atleta reforça o alto nível técnico da competição e demonstra a crescente profissionalização do Jiu-Jitsu dentro do meio militar e policial, aproximando o esporte a um contexto real de aplicação e disciplina.

Durante as lutas, os competidores se enfrentam fardados, usando coturno, calça tática e rashguard, em um ringue de terra e pedra, simulando confrontos reais. A competição é transmitida ao vivo e oferece ao público uma experiência única de intensidade e técnica.

A estrutura do Tactical Combat é inspirada em operações reais e segue uma trajetória de desafio e honra. Policiais e militares de diversos países são escolhidos para representar suas instituições em um torneio internacional.

A arena é planejada para proporcionar imersão total, aproximando público e atletas da realidade do combate tático.

A 6ª edição do Tactical Combat acontece no dia 25 de outubro de 2025, em Criciúma (SC), na UNESC, com entrada solidária — 1kg de alimento não perecível. O evento reunirá atletas de quatro nacionalidades: Brasil, Estados Unidos, França e Argentina. Entre os destaques está a presença confirmada de um policial da SWAT de Nova York, que viajará ao Brasil exclusivamente para competir, reforçando o caráter global e o prestígio da competição.

Além do espetáculo esportivo, o Tactical Combat se consolida como um evento de impacto social, com ações como:

✔️ Arrecadação de alimentos para famílias em vulnerabilidade.

✔️ Parceria solidária com instituição de apoio a pessoas com autismo.

✔️ Doação de um fuzil à Polícia Militar de Criciúma, fortalecendo a segurança pública local.

Idealizado por Juliano Ninja, militar e faixa-preta de Jiu-Jitsu, o Tactical Combat nasceu da união entre a cultura operacional e as artes marciais. A proposta sempre foi clara: criar um ambiente onde o valor está não apenas na vitória, mas na troca de experiências e na superação sob pressão.

O projeto, que começou de forma regional, hoje alcança mais de 70 países e soma milhares de seguidores e meio milhão de visualizações em seu canal no YouTube — sendo os Estados Unidos o segundo país que mais consome o conteúdo.