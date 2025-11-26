Perdeu 60Kg, brilhou em Abu Dhabi e agora ensina você a emagrecer

Share it

O faixa-preta Antonio Assef, também conhecido como Dr. Porrada, conquistou a medalha de prata na divisão Até 120kg Master 2, do World Pro da ADWPJJC, evento realizado entre 20 e 22 de novembro, nos Emirados Árabes.

Acessar o pódio de uma grande competição não é nenhuma novidade se considerarmos o histórico vitorioso de Assef. O que, no entanto, chamou a atenção da equipe de GRACIEMAG foi a lembrança de reportagens relativamente recentes em que Assef competia com cerca de 180kg.

“É verdade. Ao longo de quatro ou cinco anos, perdi 80kg de gordura e ganhei 20kg de massa magra ”, revela o lutador, que também atua como médico especializado em medicina do esporte. “O processo de emagrecimento é difícil para todo mundo. Ainda mais se nos deixarmos levar cegamente pelas cobranças da modernidade. As pessoas estão cada vez mais sem tempo para tratar a saúde como prioridade. O foco em geral é ganhar dinheiro, obter bens materiais… Não percebem, mas estão pagando um preço alto por isso: estresse, compulsão alimentar, falta de atividade física, alcoolismo. Nesse cenário, vários hormônios ficam desregulados e contribuem ainda mais para o aumento do peso. Para o cansaço. A depressão…”, explica Assef.

Em tempos de muitos atalhos emagrecedores, Dr. Porrada faz um alerta: “Não vejo essas canetinhas ao estilo Ozempic e Mounjaro como algo negativo. Pelo contrário, são positivas, ajudam bastante no início do processo de emagrecimento, acelerando a perda de peso. Porém, o segredo para a grande transformação saudável está na mudança de hábitos. As canetinhas não vão consolidar, nem manter o emagrecimento para sempre. É preciso entender a necessidade de mudar a rotina. Cada pessoa tem um tipo de genética. E não é possível mudar a genética. Se a sua genética tem predisposição a ganhar peso, você vai engordar tudo de novo no momento em que parar de tomar a medicação. A não ser que você mude os seus hábitos. E aqui não estou falando por um ponto de vista meramente estético. Quando eu tinha 180kg eu corria sério risco de morrer. Meu colesterol estava péssimo. Assim como minha diabetes. E eu sequer tinha trinta anos.”

Assef conseguiu adaptar muito bem o “novo corpo” ao seu repertório de técnicas e também às estratégias de luta. “Fiquei mais ágil, mais rápido, mais resistente… Muitas técnicas que antes não funcionam passaram a encaixar bem. Por outro lado, eu não imponho mais a mesma pressão em situações de esparramada, quando eu projetava o peso sobre os oponentes. Tive que redobrar a técnica para compensar nesse quesito”, analisa o faixa-preta. “Estou muito orgulhoso desta medalha de prata em Abu Dhabi. A gente sempre sai de casa para ser campeão, mas estou feliz com o segundo lugar. Essa é a primeira medalha da academia que está prestes a ser inaugurada, a Dr. Porrada Academy. Estreando com o pé direito! Mas, claro: ano que vem eu volto para buscar a de ouro, pois é assim que um campeão tem que pensar sempre.”

Quando a equipe de GRACIEMAG pediu uma última dica para repassar aos leitores que sofrem ao tentar emagrecer, Assef respondeu de bate-pronto: “Cerque-se de bons profissionais! Não tente fazer sozinho. Perder peso requer muita determinação, força de vontade, foco, mas sobretudo humildade. É um grande aprendizado. Posso dar muitos exemplos para explicar isso. Com um súbito déficit calórico, você pode se sentir muito fraco de repente, certamente vai ficar ansioso e estressado. Se você se submeter a exercícios muito rigorosos nesse período, tende a sofrer lesões, o que pode comprometer todo o processo. Por isso, bons profissionais e muito método são fundamentais. Existem vários detalhes para serem ajustados ao longo do processo e é preciso pedir a ajuda de quem entende profundamente do assunto.”