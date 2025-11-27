O “renascimento” de Carlos Ignacio Jr. após grave lesão

Share it

Desde os quatro anos praticando Jiu-Jitsu, Carlos Ignacio Jr. acumula feitos expressivos: campeão mundial na faixa-azul aos 16 anos; campeão pan-americano kids aos 12 e 14 anos; segundo lugar no Pan NoGi na faixa-roxa aos 19; mais de 20 medalhas de ouro em Opens internacionais.

Por muito tempo Carlos ocupou o primeiro lugar no ranking, até sofrer uma recente lesão no joelho, durante uma sessão de preparação física. Após alguns meses no estaleiro, o faixa-marrom retorna “mais forte do que nunca.” Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, Carlos disputa o campeonato mundial NoGi da IBJJF, com o firme objetivo de ser campeão e reconquistar o topo que por tanto tempo ocupou.

Carlos treina sob a bandeira da equipe Gracie Barra Cedar Park, comandada pelo professor Fabio “Gigantinho” Villela, 4.º grau em faixa-preta e instrutor reconhecido mundialmente. A academia, localizada em Cedar Park (Texas), tem reputação de formar atletas de alto nível, com ambiente competitivo e estruturado.

“Treinar o Carlos nesta fase é um privilégio. Ele tem técnica, atitude e agora maturidade para entender o que é preciso para vencer. Estamos ajustando cada detalhe para dezembro”, diz Gigantinho. “A data de dezembro marca mais que uma competição para ele, mas sim um renascimento.”

“Estou muito motivado para essa volta”, diz o jovem competidor. “A lesão me fez desacelerar, mas também me fez lembrar por que comecei, e por que quero estar de novo no topo.”