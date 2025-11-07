Matheus dos Santos Féo: de programador a competidor e instrutor em ascensão

Share it

Nascido em Teresópolis (RJ), Matheus dos Santos Féo gosta de destacar o quanto a arte suave transformou sua vida. Como instrutor da Gracie Barra, ele vem construindo uma reputação sólida pelas suas aulas envolventes, pela facilidade em se comunicar com alunos e pela habilidade de gerir pessoas de diferentes idades.

A trajetória de Matheus no tatame tem sido marcada por crescimento constante, tanto nas composições de treino quanto nas competições. “Cresci admirando o Jiu-Jitsu, mas a vida me levou por outros caminhos. Quando iniciei no tatame aos 24 anos pela Gracie Barra, eu não imaginava a grande transformação que se aproximava. O Jiu-Jitsu me abriu portas e me trouxe para novos lugares.”

Recentemente, Matheus passou a integrar o desenvolvimento e a implementação do programa Super Tiny, voltado para crianças de 1 a 3 anos de idade, em parceria com o professor Fábio “Gigantinho” Vilela, um dos principais desenvolvedores dos programas infantis da Gracie Barra.

“A Gracie Barra Cedar Park se tornou a primeira escola dos Estados Unidos a oferecer esse programa inédito, reforçando seu compromisso em expandir os benefícios do Jiu-Jitsu desde as idades mais iniciais. O Super Tiny representa um marco para a comunidade, ao introduzir valores como respeito, disciplina e foco de forma lúdica e educativa, formando desde cedo os pequenos campeões dentro e fora do tatame”, diz Gigantinho.

Para Matheus, o ingresso no BJJ foi mais que uma prática esportiva: foi uma virada de perspectiva. Hoje, além de competidor em ascensão, ele ministra aulas para diferentes públicos — crianças, adolescentes e adultos — com uma abordagem que combina técnica, motivação e vínculo humano. “Cada campeonato é uma nova oportunidade de aprendizado, de testar meu preparo e de levar comigo a disciplina construída no dia a dia dos treinos. A vitória é importante, claro, mas o que mais me motiva é perceber o quanto eu cresci e o quanto posso transmitir, ensinar, levar oportunidade a outras pessoas através do Jiu-Jitsu.”

De aluno a competidor, de profissional de tecnologia a instrutor dedicado, o BJJ que começou como paixão hoje ocupa o centro da vida de Matheus, trazendo conquistas pessoais, impacto na comunidade e a certeza de que o maior resultado está nas trajetórias que ele ajuda a moldar, dentro e fora do tatame.