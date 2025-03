Copa Prime: premiação consagra melhores atletas e equipes de 2024

Share it

No último sábado, dia 22 de março, no plenário Ana Terra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foram coroados os melhores atletas e equipes de Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul na temporada 2024.

Com realização do Instituto Incentiva e produção da Pro Sports BJJ a premiação agraciou atletas com títulos de elevado mérito esportivo e premiação total de 150 mil reais entre as categorias Sub 6 e Master 4+5+6.

Os Top Black Belts receberam premiação em dinheiro de R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00 em 06 (seis) categorias distintas. Já na categoria Adulto, Faixas Branca a Marrom, Feminino e Masculino, 07 (sete) atletas puderam habilitar-se para representar a Seleção Prime no Campeonato Mundial de Jiu-jitsu da IBJJF nos EUA com premiação das passagens aéreas internacionais. Nas categorias Master 1 e Master 02 foram consagrados três títulos que receberam premiação em dinheiro de R$ 2.000,00 cada. Para os títulos Master 1+2 Feminino e Master 3 e 4+5+6 Masculino três atletas puderam habilitar-se para representar a Seleção Prime no Campeonato Brasileiro CBJJ com premiação das passagens aéreas nacionais. Na modalidade sem kimono (no-gi) dois títulos em disputa na Adulto e Master Ranking Geral premiou os atletas com passagens aéreas nacionais para o Campeonato Brasileiro Sem Kimono. A premiação da categoria principal ainda contou com a consagração do melhor atleta na categoria Jiu-Jitsu Mais (parajiu-jitsu). Os premiados da categoria principal receberam uniforme oficial da Bravour Brazil.

As premiações também contemplaram a categoria de base que do Sub 06 ao Juvenil, totalizando 14 títulos, os atletas foram premiados com quimonos personalizados pela Casa do Kimono.

Todos os 35 atletas agraciados ainda receberam R$ 1.000,00 em inscrições na Copa Prime de Jiu-jitsu da temporada 2025 e cobertura especial de mídias pela equipe do evento.

Nas premiações das equipes campeãs foram consagrados 06 (seis) títulos e premiação em dinheiro de R$ 8.500,00.

Confira abaixo os atletas e equipes coroados neste que é reconhecido como o melhor evento da modalidade esportiva no Sul do país:

Top Black Belt:

Masculino Adulto: Leonardo Silveira Ferreira – Alliance Mário Reis

Feminino Adulto+Master: Cintia Camargo da Fontoura Honorato – Equipe A

Masculino Master 1: Rafael Cabral Message – Alliance Mário Reis

Masculino Master 2: Renan Rodrigues – Alliance Mário Reis

Masculino Master 3: Jarbas Jesus Machado Cidade – Scorpyon Jiu-Jitsu

Masculino Master 4+5+6: Alex Luiz dos Anjos Santos – Alex Tchaka e Michel Maia BJJ

Adulto:

Feminino Iniciante: Ana Maria Wollmann Soares – Alliance Novo Hamburgo

Feminino Avançado: Vitória Kuba Pires – Equipe A

Masculino Faixa Branca: André Victor Fonseca Ferreira de Araújo – Sylvio Behring Association

Masculino Faixa Azul: Jonas Crispim Vila – Equipe A

Masculino Faixa Roxa: Lamark de Brito Godois – Alliance Mário Reis

Masculino Faixa Marrom: Luiz Felipe Rigo – JA Jiu-Jitsu

Master:

Feminino Master 1 e 2+3: Edinéia Corrêa Tavares Bittencourt – Scorpyon Jiu-Jitsu

Masculino Master 1 Iniciante: Gilberto Luiz Pellizzer Júnior – Alliance Lindóia

Masculino Master 1 Avançado: Eduardo Buriol de Oliveira – Samurai SCS

Masculino Master 2: Antônio José Romitti Tavares – JA Jiu-Jitsu

Masculino Master 3: Tiago Luiz Weschenfelder – Drill BJJ School

Masculino Master 4+5+6: Isaac Lima

Sem Kimono (No-Gi):

Adulto: Lamark de Brito Godois – Alliance Mário Reis

Master: Geovane Fernando Graeff – Pexe BJJ

Jiu-Jitsu Mais:

Ranking Geral: Giovana Pilla – Pulga BJJ

Categoria de Base:

Feminino Sub 06: Zoe Viana Teixeira – Virtue Jiu-Jitsu

Masculino Sub 06: Rômulo Schuster de Souza – Virtue Jiu-Jitsu

Feminino Sub 08: Isabella Soares Machado – Equipe A

Masculino Sub 08: Ziggy Viana Teixeira – Virtue Jiu-Jitsu

Feminino Sub 10: Larissa Jobim Rodrigues da Silva – Alliance Sapiranga

Masculino Sub 10: João Gabriel Tarta Rezendes – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 12: Érika de Souza Josende – Alliance Mário Reis

Masculino Sub 12: Thor Fontes – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 14: Giovana Delavi Sperotto – Alliance Mário Reis

Masculino Sub 14: Pedro Henriqson Azambuja – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 15: Thamyris Ribeiro Boeno – Equipe A

Masculino Sub 15: Crystian Ezequiel Santos da Silva – Alliance Mário Reis

Feminino Juvenil: Manuela Legg Thier – Dream Art

Masculino Juvenil: Everton Gabriel – Alliance Roberto Kroeff

Equipes Campeãs:

Ranking Geral: Alliance Mário Reis

Categoria Kids: Alliance Mário Reis

Categoria Juniores: Alliance Mário Reis

Categoria Adulto: Alliance Mário Reis

Categoria Master: Equipe A

Categoria No-Gi: Alliance Mário Reis

O 10º Prêmio de Top Ranking celebra uma década de reconhecimento aos melhores atletas do Sul do Brasil. São 30 anos desenvolvendo o jiu-jitsu no Rio Grande do Sul, realizando mais de 2.000 mil campeonatos em diversas regiões, atendendo mais de 100 mil atletas, coroando mais de 300 títulos de Top Ranking, formando mais de 40 seletivas de Seleção Prime para campeonatos nacionais e internacionais. Grandes nomes do jiu-jitsu internacional como Nicholas Meregali e Melissa Cueto tiveram esse título conquistado no início de suas carreiras enquanto atletas.

A temporada 2025 reserva novas grandiosas surpresas e um nível ainda mais elevado da competição!

No dia 13 de Abril, no Ginásio Municipal Nenezão em Sapiranga/RS, a Copa Sul Brasileira chega de forma inédita no calendário de competições da Copa Prime. Com peso e qualificação de 03 estrelas o evento decide a primeira vaga para o Card Especial que definirá o quarto atleta a compor a chave da Copa dos Campeões na disputa do cinturão mais cobiçado!

O evento também contará com premiação em dinheiro para todas as categorias absoluto!

Acesse www.prosports.soucompetidor.com.br, utilize o cupom GracieMagPrime e confirma tua presença!