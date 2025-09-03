Atleta brasileira conquista medalha de prata no Mundial de Taekwondo nos EUA

Share it

Amábily Spinosa, atleta e professora de Taekwondo, conquistou para o Brasil a medalha de prata no Campeonato Mundial de Taekwondo ATA. O evento ocorreu de 24 a 26 de julho, na cidade de Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, e é considerado pelos mestres da modalidade um dos mais desafiadores da arte marcial de origem coreana.

Spinosa lutou três vezes e ressaltou que, além da parte técnica, treinou bastante a força e a potência dos chutes, com exercícios de saltos e chutes nos escudos, realizados em seus seis treinos semanais.

“Na academia, luto com homens todas as semanas, o que é difícil devido à diferença de força, mas esse desafio fez toda a diferença neste ano no Mundial”, contou Amábily.