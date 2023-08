As conquistas do “almirante do Jiu-Jitsu” Andre Sena (GB Cedar Park)

Share it

Quando você começou a treinar Jiu-Jitsu, imaginou que um dia poderia se tornar um almirante honorário?

O craque Andre Sena também não.

Faixa preta 1º grau do mestre Carlos Gracie Jr. Andre mudou-se para os Estados Unidos em 2019 em busca de seu sonho de competir em alto nível e compartilhar seu amor pelo Jiu-Jitsu com os alunos da Gracie Barra.

Originalmente de São Paulo, ele se mudou para Austin, no Texas, para continuar vivendo como atleta. O professor Fabio Villela “ Gigantinho” então lhe concedeu essa oportunidade na Gracie Barra Cedar Park, em Round Rock e, mais recentemente, na GB Georgetown Texas. No Brasil, Andre Sena sempre foi apaixonado por compartilhar os benefícios do Jiu-Jitsu com a comunidade e levou essa paixão continente acima.

No pouco tempo que ensina no Texas, ele se tornou um dos pilares da comunidade de Austin, ao trabalhar incansavelmente para usar o Jiu-Jitsu como uma ferramenta para melhorar e capacitar as pessoas. Este ano, ele foi comissionado como almirante honorário da Marinha do Texas pelo governador Greg Abbott, em reconhecimento a sua dedicação ao Texas por meio de suas realizações, serviço e sacrifício.

Competidor assíduo, o atleta Andre Sena esteve particularmente envolvido ativamente no ensino de treinamento de combate para a polícia local, bem como para o Exército dos EUA em Fort Hood, criando currículos exclusivos e personalizados para cada segmento das Forças Armadas do país.

Ele também esteve diligentemente envolvido na organização de programas para vítimas de violência doméstica, não apenas ensinando-as a se defender, mas também construindo sua confiança e ajudando-as a perceber seu valor próprio como pessoa. Puro Jiu-Jitsu.

Quando vir Andre de novo no pódio, não esqueça de bater uma continência para o almirante campeão.