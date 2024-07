Por que o Jiu-Jitsu é o esporte perfeito para depois dos 60 anos

Share it

Por: Professor Luiz Dias *

Quando a gente passa dos 50 anos, parece para muitos que a nossa vida esportiva está chegando ao fim. Para quem passa dos 60, então, a percepção aumenta.

Infelizmente muitos param com as atividades físicas, ou começam a pensar em parar. Por que isso é uma tendência? Porque as pessoas percebem que suas performances e resultados não são mais como eram, seja nos tatames ou nas ondas, e ficam se fiando em suas lembranças da juventude.

E é aí que está o erro. O mais saudável, até para a cabeça e as memórias, é seguir treinando Jiu-Jitsu, surfando, e realizando tudo que você mais gosta.

O mais importante para o sessentão é estar praticando, o que se traduz num excelente estilo de vida. Vestir o kimono e ir treinar, pegar suas ondas e se divertir é uma fonte da juventude.

Eu penso assim: sei que tenho as minhas limitações por conta de lesões e do próprio rendimento físico, mas não quero me comparar. Tenho o condicionamento físico adequado para minha idade. O macete é criar os meus próprios parâmetros e meus objetivos de vida. O mais importante é poder treinar com os meus alunos e amigos e pegar as minhas ondas. O Jiu-Jitsu é perfeito para as melhores idades pois se adapta às nossas condições e capacidades. O principal é não parar de treinar e surfar.

O imperador romano Marco Aurélio tinha uma frase emblemática: “Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver.”

Há dicas que eu sigo e repasso para quem persegue uma vida saudável:

* Treine mesmo cansado: é onde o seu Jiu-Jitsu é mais exigido e a sua mente também.

* Treine e surfe sem criar obstáculos: se você pode, vá para os tatames e praias, muitos querem e não podem mais por diferentes motivos, pense nisso.

* Uma boa alimentação é fundamental: sua saúde só vai agradecer. Leia sobre o assunto e evite comidas que fazem mal.

* Não ligue para ganhar ou perder: estar treinando e praticando esportes já nos faz um vencedor.

* Musculação é importante: depois dos 50 temos uma perda muscular rápida.

* Dormir cedo é útil para o corpo estar preparado para as atividades físicas.

* Pense sempre no lado bom de tudo: não tem um mal que não traga um bem.

* Agradeça o que tem, e pelo que você consegue fazer.



* Busque sempre vencer os seus medos: nós só perdemos quando desistimos.

* Leia e reflita sempre sobre os 12 ensinamentos do Grande Mestre Carlos Gracie, cartilha fundamental do bom praticante de Jiu-Jitsu.

* Luiz Dias é faixa-preta e e surfista quase sessentão. Ele é professor da GAS Jiu-Jitsu em Laranjeiras, Rio de Janeiro