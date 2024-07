Do baú: O duelo de André Galvão e Rodolfo Vieira no Jiu-Jitsu sem kimono

Share it

Há 15 anos, altas feras do mundo do Jiu-Jitsu se enfrentavam sem kimono na busca de uma vaga no ADCC 2009, a ser sediado em Barcelona, na Espanha. Em disputa na seletiva até 88kg, no Rio de Janeiro, dois craques ficaram frente a frente: André Galvão e Rodolfo Vieira.

André, que na época já era bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, encarou o faixa-marrom Rodolfo, que mais tarde naquele mesmo ano explodiria no cenário internacional.

O duelo, realizado no clube do Botafogo num fim de semana de muito calor, começou com André puxando e subindo, com Rodolfo obrigado a trabalhar como guardeiro. No fim das contas, Galvão se saiu melhor e ficou com a vitória, garantiu a vaga no evento principal e faturou a prata na Espanha.

Confira o duelo no vídeo baixo, feito por nossos parceiros do X-Combat, no nosso #tbt desta quinta-feira. Oss!