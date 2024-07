As lições de Marcio Ferreira após alcançar topo de ranking

Share it

*Por João Oliveira

Quais são os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece à comunidade onde ele atua?

MARCIO FERREIRA: Um professor de Jiu-Jitsu oferece inúmeros benefícios à comunidade, incluindo a promoção de um estilo de vida saudável através da prática regular de exercícios físicos. Ele também ajuda a desenvolver disciplina, respeito e autoconfiança nos alunos. Além disso, um professor de Jiu-Jitsu pode ser um mentor e um modelo positivo, promovendo valores como perseverança e trabalho em equipe. Ao fornecer um ambiente seguro e inclusivo para a prática da arte marcial, ele contribui para a coesão social e oferece um espaço onde pessoas de diferentes idades e origens podem se conectar e crescer juntas.

Além de ensinar Jiu-Jitsu, você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Minhas principais conquistas incluem ser campeão pan-americano em 2022 na faixa-roxa, conquistar o segundo lugar no campeonato mundial no mesmo ano, e ser campeão do North America. Atualmente, em 2024, sou o número 1 do mundo na faixa-marrom. Essas vitórias me ensinaram a importância da dedicação, da preparação e do foco. Cada competição me trouxe lições valiosas sobre resiliência e a necessidade de superar desafios e adversidades. Aprendi também que o sucesso não vem apenas das vitórias, mas do crescimento contínuo e das experiências adquiridas ao longo do caminho.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Meu grande objetivo é continuar crescendo e evoluindo tanto como competidor quanto como professor. Desejo alcançar o título mundial na faixa-preta e, eventualmente, abrir minha própria academia de Jiu-Jitsu para continuar ensinando e inspirando a próxima geração de praticantes. Além disso, quero contribuir para a expansão e reconhecimento do Jiu-Jitsu como uma arte marcial e um esporte global, promovendo seus benefícios físicos e mentais para um público mais amplo.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Encorajo a pessoa a experimentar uma aula para sentir na pele a energia positiva e o espírito de camaradagem que existem nos tatames. Costumo dizer que o Jiu-Jitsu é mais do que apenas uma arte marcial; é uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. A prática regular oferece inúmeros benefícios, como melhora da forma física, redução do estresse e aumento da autoconfiança. Também ressalto que o Jiu-Jitsu é uma comunidade acolhedora onde todos são incentivados a aprender e evoluir juntos, independentemente de idade ou nível de experiência.

Você tem uma ampla formação e experiência como árbitro de competições de Jiu-Jitsu. Quais são os benefícios que isso oferece à sua carreira de uma maneira geral?

Minha experiência como árbitro de Jiu-Jitsu oferece uma perspectiva única sobre o esporte. Me ajuda a entender melhor as regras e nuances das competições, o que me torna um competidor mais estratégico e informado. Além disso, atuar como árbitro me permite desenvolver habilidades de tomada de decisão rápida e justa, além de fortalecer minha capacidade de liderança e comunicação. Esses atributos são valiosos tanto dentro quanto fora dos tatames, contribuindo para meu crescimento profissional e pessoal.

Conte um pouco sobre a sua experiência ensinando Jiu-Jitsu para militares da ativa nos Estados Unidos.

Ensinar Jiu-Jitsu para militares tem sido uma experiência extremamente gratificante. Os militares são alunos dedicados e disciplinados, eles trazem intensidade e foco únicos para os treinos. O Jiu-Jitsu é particularmente útil para eles, pois melhora sua capacidade de defesa pessoal, condicionamento físico e controle emocional em situações de alta pressão. Trabalhar com militares também me permite adaptar e expandir meu método de ensino, criando técnicas e estratégias específicas para atender às necessidades de segurança e combate deles. Essa experiência enriqueceu minha abordagem pedagógica e me proporcionou a oportunidade de contribuir para a preparação e o bem-estar de indivíduos que servem seu país.