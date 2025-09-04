A arte de ensinar Jiu-Jitsu, segundo o professor Rogério Leite

Share it

“O Jiu-Jitsu mudou a minha vida, e meu propósito é multiplicar esse impacto em quem cruza o meu caminho”, diz o professor GMI Rogério Leite. Já com cinco graus na faixa-preta, Rogério procura ser exemplo de disciplina, lealdade e paixão pela arte suave, pois acredita que o exemplo arrasta mais que mil palavras. “Sou verdadeiro no que faço, respeito meus mestres, nunca parei de estudar e coloco sempre os alunos em primeiro lugar. O conhecimento técnico é importante, mas é o caráter e a forma como tocamos a vida das pessoas que fazem de um professor alguém inesquecível.” Confira a seguir a entrevista completa! Oss!

GRACIEMAG: Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece às pessoas e à comunidade onde ele atua?

ROGÉRIO LEITE: O professor de Jiu-Jitsu vai além de ensinar golpes e técnicas. Ele transmite valores como disciplina, respeito, resiliência e autocontrole. Dentro da academia, ajudamos crianças, jovens e adultos a terem mais confiança, saúde e equilíbrio emocional. Fora do tatame, esse impacto se espalha para a família e para a comunidade, formando cidadãos melhores e afastando as pessoas de caminhos ruins. O Jiu-Jitsu é uma verdadeira ferramenta de transformação social.



Além de ensinar Jiu-Jitsu, você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Graças a Deus e ao meu mestre, tive a oportunidade de conquistar títulos importantes, como campeão mundial master em Las Vegas, campeão europeu em Paris e Lisboa, tetracampeão brasileiro, além de títulos sul-americanos e sul-brasileiros. Cada medalha carrega muito mais que uma vitória: traz lições de dedicação, disciplina, superação das dificuldades e fé. Aprendi que a constância nos treinos e a humildade para continuar evoluindo são os verdadeiros segredos para vencer dentro e fora dos tatames.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Eu sempre digo: “Dê o primeiro passo e venha conhecer. O Jiu-Jitsu é para todos, independentemente de idade, gênero ou condição física.” No começo pode parecer desafiador, mas logo a pessoa percebe que está em um ambiente acolhedor, que fortalece corpo, mente e espírito. O kimono abre portas para um estilo de vida mais saudável, disciplinado e feliz. Basta experimentar uma aula para sentir a diferença.

Você costuma dizer que o seu mestre (Alexandre Penão, com quem tem uma parceria de 29 anos) é o seu grande ídolo no Jiu-Jitsu. O que de melhor você aprendeu com ele?

Meu mestre é um exemplo de lealdade, disciplina e amor pelo Jiu-Jitsu. Nesses 29 anos juntos, aprendi que a verdadeira grandeza de um faixa-preta não está apenas nas vitórias, mas na forma como ele transmite conhecimento, acolhe os alunos e mantém viva a essência da arte suave. Com ele, aprendi a importância da humildade, do respeito às raízes e da constância no trabalho. Ele é meu grande ídolo porque sempre mostrou, na prática, que Jiu-Jitsu é mais do que luta: é caráter, família e legado. Por isso carrego comigo que Honra, Lealdade e Gratidão sempre vão ser meus pilares de sustentação.

Qual é o segredo para transformar um aluno com desempenho mediano num grande campeão?

O segredo está em acreditar no potencial do aluno antes mesmo de ele acreditar em si. O papel do professor é despertar a confiança, ensinar disciplina e mostrar que a vitória vem da constância. Nem sempre o mais talentoso chega mais longe, mas sim aquele que treina todos os dias, que tem humildade para aprender e coragem para não desistir. Meu trabalho é lapidar esse aluno, dar as ferramentas e motivação certas para que ele descubra o campeão que já existe dentro dele.

Qual é a frase motivacional que você gosta de repetir para você mesmo quando está passando por uma situação difícil na carreira?

Na verdade são duas frases que sempre digo para mim mesmo: “A dor é passageira, mas a glória é para sempre.” E “Eu quero, Eu posso, Eu vou conseguir.” Essas frases me lembram que sacrifícios, treinos puxados, momentos de dificuldade fazem parte do caminho. O importante é manter a fé, a disciplina e a certeza de que o esforço vale a pena.