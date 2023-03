Relembre os primeiros passos da rainha do Jiu-Jitsu Gabi Pessanha

Share it

A carioca Gabrieli Pessanha é o nome mais temido do Jiu-Jitsu feminino na atualidade. Dona de quatro títulos mundiais na faixa-preta, a atleta da Infight varreu a concorrência nos últimos anos e pode alcançar um feito inédito entre as mulheres na próxima edição do Mundial: o tricampeonato absoluto consecutivo.

A craque de 22 anos faturou seu primeiro ouro em Mundiais como faixa-preta na edição de 2021, disputada na cidade de Anaheim, Califórnia. A aluna de Marcio de Deus superou a rival Yara Soares por 2 a 0 na final do superpesado para triunfar no torneio. Na ocasião, Gabi travou um duelo parelho com Yara e conquistou a vitória graças a uma raspagem, alavancada da guarda 50/50.

Momentos depois, Pessanha boletou o almejado ouro duplo com outra vitória sobre Yara. Desta vez, Soares ameaçou de fato o posto de Gabi, mas a cria da Cidade de Deus se impôs na reta final e acabou com qualquer possibilidade de reação da adversária. Após dez minutos de intensa peleja, Gabrieli marcou 8 a 4 e deu início ao seu reinado.

A mulher mais temida da arte suave confirmou a majestade no ano passado e deu continuidade ao brilhantismo nos tatames. Gabi foi coroada com o duplo Grand Slam. Ela conseguiu a façanha de vencer a categoria e o absoluto nas quatro competições mais importantes da IBJJF (Mundial, Brasileiro, Pan e Europeu) na temporada. Neste ano, ela já reinou no Europeu, com os títulos no superpesado e no aberto.

Confira, no vídeo a seguir, o primeiro título mundial da fenomenal Gabi Pessanha na faixa-preta.

