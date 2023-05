A arte de iludir e manobrar para as costas, com Vicente Cavalcanti

Share it

Você gosta de usar o joelho para atrapalhar a vida dos guardeiros? O professor Vicente Cavalcanti, nosso GMI à frente da Southside Jiu-Jitsu, na Austrália, também é um adepto desta posição. O faixa-preta preparou diretamente da cidade de Gold Coast uma transição para as costas para você pegar o adversário desprevenido.

“O pulo do gato é empurrar a perna com seu pé bem firme no tatame, e manter uma pegada boa na calça para a manobra não falhar”, ensina Vicente.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.