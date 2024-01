De trem para o sucesso no Europeu, com Rayron Gracie

Share it

A fera Rayron Gracie chegou ao Rio de Janeiro para o Natal e foi direto do aeroporto para a escola GracieKore, na Barrinha.

“Vou passar somente dois dias no Rio de Janeiro, revejo o pessoal e volto a Londres para seguir treinando para o Europeu. Falta um mês e meu camp não tem muitos competidores que vão a Paris, mas em compensação tem o Roger. Tô mal de treino? E para melhorar ainda treino por lá com a fera Charles Negromonte, outra pedreira dura para qualquer um.”

Rayron Gracie e Erich Munis podem se encontrar no peso e absoluto

Rayron planeja ir para o grande evento da IBJJF, marcado para 19 até 27 de janeiro, de trem, modo rápido e confortável de ir da Inglaterra até a França.

O filhão de Ryan e faixa-preta de Kyra viu os demais atletas inscritos no superpesado, feras como Erich Munis e Pedro Lucas, e está animado para esta estreia eletrizante. Será que a torcida francesa verá o choque Rayron x Erich duas vezes, tanto no peso como no absoluto?

Ao passar na Gracie Kore, Rayron domou o jetlag com quedas, finalizações e treinos de respiração com Kyra, em filmagem para um novo projeto com a produtoraPindorama, que nosso editor Marcelo Dunlop acompanhou. O diretor de fotografia Dudu Miranda fez questão de ligar a câmeira, vestir o kimono e testar as pegadas e os trancos que Rayron está preparando para o Europeu.

Veja as cenas, aqui.

Daqui a um mês na cinematográfica Paris, o jovem Gracie terá pela frente ainda mais luz, câmeras e ação.

Como será o desfecho desse roteiro cheio de suspense? Você comenta…