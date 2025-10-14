Danillo Índio celebra título infantil em evento da PBJJF e projeta equipe forte

Share it



Ex-lutador do UFC e da PFL, o professor Danillo “Índio” Villefort comemorou em grande estilo a conquista do título geral infantil no Pittsburgh Fall International Open da PBJJF. Com uma equipe formada por jovens talentos, ele destacou a organização do evento e o cuidado da federação com as categorias de base.

“Sempre ficamos felizes de competir nos eventos da PBJJF, eles têm uma atenção especial com meus alunos e com todos os outros times. É sempre bom ver que o resultado do judô com Jiu-Jitsu está valendo a pena”, afirmou o faixa-preta.

Morando na Pensilvânia, estado em que o wrestling domina as competições de combate, Danillo ressaltou a importância da presença da PBJJF na região. “O fato da PBJJF ter um calendário sólido e eventos com juízes qualificados faz a diferença”, disse.

Sobre a experiência dos atletas mirins em Pittsburgh, o professor explicou que o diferencial de sua equipe está na mescla de artes. “Quase todos os meus alunos também competem na luta olímpica. Então eu acredito que esse mix de judô e wrestling com Jiu-Jitsu que ensinamos tem muito potencial, e vai dar resultados ainda maiores.”

Para Danillo Índio, competições bem organizadas na base são fundamentais para o futuro do esporte. “Sem a base forte, fica difícil para o atleta desenvolver. A PBJJF tem um calendário que ajuda a organizar os campeonatos do ano. Crianças precisam competir pelo menos três vezes ao ano. Aqui no meu estado não temos muitos campeonatos”, explicou.

O foco agora se volta para o torneio mundial da PBJJF, que será no dia 25 de outubro, onde o professor promete levar uma equipe numerosa. “Ainda não posso confirmar exatamente quantos alunos, mas o bonde vai pesado!”, adiantou.

Com a conquista em Pittsburgh e a confiança no trabalho desenvolvido, Danillo Índio reforça a importância de investir na formação das categorias de base e valoriza o espaço que a PBJJF oferece para o crescimento do Jiu-Jitsu infantil.