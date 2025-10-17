Cristiano Freitas comenta peso e absoluto no Sul-Americano da PBJJF e mira ouro mundial

Share it

Representante da Six Blades Brasília, o atleta master Cristiano Freitas chega ao Mundial da PBJJF com moral elevada após conquistar títulos peso e absoluto no Sul-Americano da PBJJF.

Além das vitórias recentes, ele garantiu sua participação no evento internacional graças à pontuação acumulada no ranking da federação, que rendeu a ele uma passagem para os EUA – um reconhecimento que valoriza dedicação e consistência ao longo da temporada.

“Representa muito pra mim. É o resultado de bastante dedicação e constância ao longo da temporada. Acho que esse sistema de mérito da PBJJF valoriza quem realmente está ativo, competindo, e motiva os atletas a se manterem em alto nível o ano todo”, afirmou Cristiano.

Sobre as conquistas no Sul-Americano, o atleta ressaltou o impacto positivo na confiança e na preparação para o Mundial. “Foi um marco importante, sim. Me deu mais confiança e também me mostrou onde posso melhorar. A vitória no Sul-Americano me motivou a ajustar alguns detalhes nos treinos para chegar ainda mais preparado no Mundial”, disse.

A categoria master do Mundial, a ser realizada dia 25 de outubro, promete disputas de alto nível, com nomes de peso como Ricardo Evangelista.

Para Cristiano, a possibilidade de enfrentar atletas desse calibre é encarada com entusiasmo e respeito. “É uma honra. Lutar ao lado de nomes como o Ricardo Evangelista só mostra o quanto o nível está alto. Se acontecer esse confronto, será uma oportunidade de aprendizado e um desafio que encaro com respeito e humildade”, declarou.

Cristiano explicou ainda como tem sido a preparação para o Mundial. “A preparação está firme, focada nos detalhes. Depois do Sul-Americano, passei a dar mais atenção a situações específicas que vivi nas lutas. A ideia é evoluir sempre e chegar no Mundial o mais completo possível”, afirmou.

O atleta também destacou o papel da PBJJF no fortalecimento do cenário master e no desenvolvimento do Jiu-Jitsu globalmente. “A PBJJF tem feito um trabalho muito importante, valorizando os atletas master, que muitas vezes ficam em segundo plano. O calendário forte e bem organizado ajuda a manter o esporte vivo e em crescimento, tanto aqui quanto fora do país”, concluiu.