A inspiradora lição de superação do vencedor Mauro Ayres

Share it

O professor Mauro Ayres protagonizou uma história de superação ao conquistar o ouro no Pan 2023, disputado entre os dias 22 e 26 de março, em Kissimmee, Flórida. Ele reinou no master 4 peso-pluma depois de vencer três lutas na categoria. Na edição passada do torneio, Mauro deixou o tatame contundido, sentado numa cadeira de rodas, após sofrer com uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo.

Mauro retornou ao Brasil e realizou sessões de fisioterapia para voltar à ativa. Apenas quatro semanas depois da contusão, lançou-se no Campeonato Brasileiro e levou o bronze. Meses depois, foi a Las Vegas para competir no Mundial Master e voltou com a prata. A grande recompensa ainda estaria por vir.

Foi no Pan, justamente no torneio em que se lesionou, que Maurinho faturou a medalha dourada. A celebração foi marcada pela emoção de pisar novamente no lugar mais alto do pódio depois do trauma sofrido no ano passado.

“No ano passado, eu saí daqui de cadeira de rodas direto para uma mesa de cirurgia no Brasil”, recordou Mauro. “Desta vez, Deus me colocou aqui e só trocou o metal. Me deu o ouro em vez do aço”, vibrou o emocionado campeão.

Confira, no vídeo a seguir, o inspirador depoimento do campeão pan-americano, e bons treinos.