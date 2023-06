No judô, resultado do Mundial é alterado um mês depois

Share it

A Federação Internacional de Judô (IFJ) anunciou na última sexta, 9 de junho, uma mudança no resultado da categoria peso pesado (acima de 100kg) do Campeonato Mundial, disputado há cerca de um mês, em Doha, Catar. Em nota oficial, a entidade reconheceu o erro de arbitragem e declarou que a vitória do francês Teddy Riner sobre o russo Tasoev não foi válida. Dessa forma, informou que os dois finalistas ficam com o título mundial de forma dividida.

A polêmica ocorreu em razão de um golpe aplicado pelo russo no golden score, parte da luta em que não há limite de tempo e que o primeiro a marcar é declarado vencedor. Como o wazari do russo não foi dado pelo árbitro, instantes depois, Teddy aplicou um ippon e conquistou seu 11º título mundial.

O brasileiro Rafael Silva mantém a medalha de bronze no torneio. O popular “Baby” fez uma campanha de destaque na competição. Rafael venceu o campeão da edição passada, o cubano Andy Granda, e surpreendeu na disputa pelo bronze, ao superar o líder do ranking, Temur Rakhimov, do Tadjiquistão, por wazari no golden score.

Confira a seguir a nota oficial emitida pela Federação Internacional de Judô:

Durante a final entre Teddy Riner (FRA) e Inal Tasoev (AIN), houve uma situação em que nem o árbitro no tatame nem a Comissão de Arbitragem da IJF deram pontuação.

Após uma análise minuciosa de especialistas, de acordo com as regras atuais de arbitragem, uma pontuação poderia ter sido concedida para o contra-ataque de Inal Tasoev.

Portanto, a Federação Internacional de Judô declara os dois atletas como vencedores da competição e concede uma medalha de ouro e os pontos correspondentes no ranking a Inal Tasoev.