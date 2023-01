Leonardo Ligeirinho e a constante busca por evolução no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso GMI radicado em Doha, no Catar, Leonardo “Ligeirinho” Rodrigues começou sua jornada na arte suave num projeto social no Rio de Janeiro e atualmente é professor de Jiu-Jitsu no exército catari. Formado pelo mestre Cezar Casquinha na equipe Top Brother, “Ligeirinho” é faixa-preta desde 2004 e se especializou em técnicas de defesa pessoal, conhecimento que considera crucial para os praticantes de Jiu-Jitsu.

Faixa-preta do quarto-grau, Leonardo Ligeirinho analisou o mercado do Jiu-Jitsu no Catar e contou a importância do mestre Cezar Casquinha em sua formação dentro e fora dos tatames.

GRACIEMAG: Quais foram as lições mais importantes que o Jiu-Jitsu te ensinou?

LEONARDO LIGEIRINHO: O Jiu-Jitsu ensina o praticante a manter o controle em situações adversas, respeitar companheiros e oponentes, aprender com quem tem mais experiência, não se intimidar com as dificuldades, estar sempre em constante evolução e, principalmente, nunca desistir. Foram essas lições que aprendi na minha jornada.

Qual é a importância do mestre Casquinha na sua formação como lutador?

Foi o mestre Casquinha quem acreditou no meu potencial e me fez acreditar que eu poderia viver do Jiu-Jitsu se eu me dedicasse 100% ao esporte. Como competidor, ele me fez treinar em alta performance para alcançar meus objetivos dentro do cenário de competição e na vida. Sou muito grato a Deus e ao meu mestre.

Que conselhos você daria a um atleta morador de comunidade que sonha em sonhar campeão no Jiu-Jitsu?

Não desista jamais, nunca deixe de sonhar e acreditar nos seus sonhos. Persista em busca de seus objetivos por pior que sejam as dificuldades. Tenha fé em Deus e acredite no que ele reservou para você.

Quais foram os maiores aprendizados no Catar?

O aprendizado constante é necessário diante do mundo que está sempre em transformação. Esta também é a base de todas as artes marciais. Sempre haverá algo novo a ser aprendido e situação nunca vista antes, portanto estamos sujeitos a uma possível inovação. Todos nós evoluímos a todo momento.

Como você analisa o mercado do Jiu-Jitsu no Catar?

Tem crescido gradativamente, percebo o surgimento e desenvolvimento de mais escolas de Jiu-Jitsu. Isso é bom para todos nós, pois todos os barcos sobem se a maré estiver alta.

Qual é a importância das técnicas de defesa pessoal aos praticantes de Jiu-Jitsu?

O conhecimento de técnicas de defesa pessoal tem como base oferecer opções de defesa para proteger sua integridade física, independentemente da sua idade. Por isso, é muito importante que seja implantado nas primeiras aulas de Jiu-Jitsu.

Você pretende voltar a morar no Brasil ou continuar no Catar?

Eu pretendo voltar a morar no Brasil no tempo de Deus e abrir meu próprio negócio para explorar mais a parte da defesa pessoal, que foi esquecida por muitas escolas de Jiu-Jitsu.