UFC Vegas 73: Mackenzie brilha e ganha grau no Octagon

Mackenzie Dern teve atuação dominante e derrotou Angela Hill por decisão unânime (49-43, 49-44 e 49-44) na luta principal do UFC Vegas 73, disputado no último sábado, 20 de maio, em Las Vegas. Além da vitória, Mackenzie e Hill foram premiadas com 50 mil dólares (cerca de R$ 248 mil na cotação atual) pelo bônus de “luta da noite”.

A estrela do Jiu-Jitsu impôs seu jogo de chão primoroso e ficou perto de conseguir a finalização em diversos momentos, mas Hill resistiu aos ataques. Além do controle na luta agarrada, Mackenzie foi superior na trocação. Dern mostrou um boxe afiado e balançou a rival com a mão pesada. Em boa parte das interações, a campeã mundial de Jiu-Jitsu usou as quedas de quadril como trunfo para derrubar Hill.

Apesar da bravura de Angela Hill, Mackenzie interpretou um monólogo no solo. Ela usou o ground and pound para ferir a oponente e progredir nas posições. Dern ofereceu perigo real de finalização em ao menos duas chaves de braço, porém, Hill não se entregou.

Após o anúncio oficial, Mackenzie recebeu de seu pai, o professor Wellington “Megaton” Dias, o terceiro grau na faixa-preta. Assim que deixou o octógono, a mamãe Mackenzie foi recebida por uma torcedora ilustre: a filha Moa Dern.

Mackenzie Dern volta à coluna das vitórias sobe para a sétima posição no ranking peso-palha. Ela ainda aproveitou a oportunidade na entrevista pós-luta para desafiar Rose Namajunas, ex-campeã da categoria.

Outros três brasileiros estiveram em ação no evento e todos conquistaram o triunfo. No card principal, Carlos Diego Ferreira aplicou um nocaute brutal sobre Michael Johnson, pelo peso leve. O “CDF” voltou a vencer após três derrotas seguidas.

Em duelo pelo peso pesado, Rodrigo “Zé Colmeia” Nascimento bateu Ilir Latifi por decisão dividida. Na segunda luta da noite, Natália Silva derrotou Victoria Leonardo por nocaute técnico no primeiro round, pelo peso-mosca.

Confira os resultados abaixo:

UFC Vegas 73

Las Vegas, EUA

20 de maio de 2023

CARD PRINCIPAL

Mackenzie Dern derrotou Angela Hill por decisão unânime (49-43, 49-44 e 49-44)

Anthony Hernandez derrotou Edmen Shahbazyan por nocaute técnico com 1min01s do R3

Loopy Godinez derrotou Emily Ducote por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

Joaquin Buckley derrotou Andre Fialho por nocaute aos 4min15s do R2

Diego Ferreira derrotou Michael Johnson por nocaute com 1min50s do R2

CARD PRELIMINAR

Viacheslav Borshchev derrotou Maheshate por nocaute técnico aos 2min37s do R2

Karolina Kowalkiewicz derrotou Vanessa Demopoulos por decisão unânime (triplo 30-27)

Gilbert Urbina derrotou Orion Cosce por nocaute técnico aos 2min55s do R2

Rodrigo Zé Colmeia derrotou Ilir Latifi por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Chase Hooper derrotou Nick Fiore por decisão unânime (30-26, 30-27 e 30-27)

Natalia Silva derrotou Victoria Leonardo por nocaute técnico aos 2min58s do R1

Themba Gorimbo derrotou Takashi Sato por decisão unânime (triplo 30-27)