Do Cantagalo ao topo da Pirâmide: a saga do campeão mundial Jansen Gomes

A zebra sempre galopa em Mundiais de Jiu-Jitsu. Mas, para quem acompanha a consistente escalada de Jansen Gomes no Jiu-Jitsu, a expressão “zebra” pode ser um certo exagero. O craque do morro do Cantagalo, em Ipanema, protagonizou um momento emblemático no Mundial 2023, no domingo, 4 de junho. O popular “Nenego” sacudiu a Pirâmide ao destronar o então bicampeão mundial Tainan Dalpra para assumir a coroa no peso médio.

O atleta da Checkmat se tornou o primeiro lutador a derrotar Tainan Dalpra em torneios da IBJJF na faixa-preta. Jansen encerrou a sequência invicta de 64 lutas construída pelo craque da Art of Jiu-Jitsu em competições da Federação.

A final do peso médio colocou frente a frente duas jovens estrelas com histórias completamente opostas, porém, com o mesmo objetivo.

Cria da comunidade do Cantagalo, o carioca de 21 anos foi formado no projeto social da equipe. Começou a treinar por influência do irmão mais velho, Jonata, e seguiu os exemplos do pai, o professor Antônio Carlos “Bode”, e dos irmãos campeões Ricardo e Leonardo Vieira.

O menino então enfileirou medalhas de ouro até conquistar a sonhada faixa-preta, que veio ao vencer o Mundial 2021 na marrom.

Por outro lado, o catarinense Tainan Dalpra, de 22 anos, se mudou durante a adolescência para Costa Mesa, na Califórnia, com o propósito de usufruir do conhecimento dos irmãos Rafael e Guilherme Mendes na Art of Jiu-Jitsu para se desenvolver.

O currículo vencedor nas faixas coloridas se repetiu na preta e Tainan se consolidou como um grande expoente no Jiu-Jitsu. Logo em seu primeiro mundial na elite, Tainan levou o ouro ao bater Isaque Bahiense por 8 a 6 na final. Na edição seguinte, o prodígio dominou a divisão. O bi foi selado após finalizar Andy Murasaki com um estrangulamento com a lapela na decisão.

O feito de Jansen torna-se ainda mais expressivo porque ele não era apontado como o principal nome que poderia acabar com a hegemonia de Tainan Dalpra. E sim Tye Ruotolo, aluno de André Galvão. No entanto, “Nenego” quebrou a banca. Marcou 4 a 0 sobre Ruotolo na semifinal ao quedar o americano em duas oportunidades e carimbou seu lugar na finalíssima.

Depois de inúmeros duelos nas faixas coloridas, o campeão Tainan e o desafiante Jansen se reencontraram na decisão do campeonato mais importante do mundo. Agora, na faixa-preta.

O clima tenso era realçado nos instantes que precediam o aguardado confronto. Quando o embate foi iniciado, Jansen impôs um ritmo avassalador e fez duas vantagens ao chegar perto das costas de Tainan. A vibração pulsante de Jansen contagiou a Pirâmide e o público presente estremeceu o ginásio.

Após Jansen largar na frente, Tainan usou sua técnica apurada para tentar raspar o oponente. No entanto, “Nenego” guiou-se pela sua bússola interna e frustrou as investidas do rival. A garra e a vontade de Jansen sobrepujaram o enigmático jogo de Tainan.

Diante de números assombrosos, Tainan parecia intransponível aos adversários. Mas “Nenego” o humanizou. Como se não bastasse uma vitória arrebatadora sobre Tye Ruotolo, Jansen fez o que se mostrava improvável. Agora, ele integra o seleto grupo de campeões da categoria em que Marcelinho Garcia, André Galvão e Fernando Tererê – mais famosa cria do Cantagalo – se consagraram no passado.

Confira abaixo o duelo entre Jansen Gomes e Tainan Dalpra na final do Mundial 2023: