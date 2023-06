Mundial 2023: Victor Hugo e Gabi Pessanha conquistam o ouro duplo

Share it

O Campeonato Mundial 2023 chegou ao fim neste domingo, 4 de junho, com um desfecho triunfal. O torneio estremeceu a Pirâmide de Long Beach, na Califórnia, a partir do dia 1º deste mês e coroou os melhores lutadores de Jiu-Jitsu da atualidade. O evento proporcionou momentos emblemáticos, como os ouros duplos de Victor Hugo e Gabi Pessanha e a vitória de Jansen Gomes sobre Tainan Dalpra na final do peso médio.

O astro cearense Victor Hugo Costa brilhou no momento mais aguardado da competição. Victor Hugo finalizou Erich Munis com um leglock na final do absoluto e conquistou o título mais cobiçado da modalidade. No decorrer de sua campanha no aberto, o pupilo de Xande Ribeiro finalizou três das quatro lutas que disputou. Apenas Kaynan Duarte, na semifinal, resistiu à pressão do campeão. Por outro lado, Luís Fernando Cantareira e Vinícius Lessa sucumbiram ao poder de fogo de Victor Hugo.

O campeão do aberto alcançou um feito histórico. Ele se tornou o primeiro lutador a vencer o absoluto do Brasileiro e do Mundial no adulto faixa-preta masculino no mesmo ano.

Victor Hugo Costa manteve a hegemonia no pesadíssimo. O atleta da Six Blades Jiu-Jitsu foi coroado tricampeão na categoria após ter desempenho avassalador na competição. Victor Hugo finalizou Marcus “Scooby” Ribeiro na final com um ataque duplo — triângulo e chave de braço. Nas fases anteriores, ele derrotou nomes como Guilherme Augusto e Luís Fernando Cantareira.

Gabi Pessanha mostra-se mais implacável a cada campeonato. A estrela da Cidade de Deus boletou o ouro duplo, com desempenho avassalador nas finais. Na decisão do absoluto, Gabi estrangulou e apagou Ana Carolina Vieira com um ataque das costas. No superpesado, a aluna de Marcio de Deus finalizou Mayara Custodio com um esgana-galo tramado das costas. Aos 22 anos, Gabi levou o ouro duplo no Mundial pela terceira edição seguida e ampliou seu legado no Jiu-Jitsu.

Jansen Gomes destrona Tainan

Erich Munis reinou no superpesado ao vencer Kaynan Duarte na decisão dos árbitros, após o empate por 2 a 2 nos pontos. Os astros travaram um duelo cerebral e ambos conseguiram uma raspagem. Erich freou a empreitada de Kaynan na categoria e se tornou tricampeão mundial na faixa-preta. No decorrer de sua campanha na categoria, o representante da Frates Jiu-Jitsu superou Thomas Bracher, Davi Cabral e Felipe Costa.

Fellipe Andrew dominou o peso pesado e assegurou seu primeiro título mundial na categoria. O lutador da Alliance superou Pedro Machado por 2 a 0 na final. Andrew construiu o resultado ao raspar Pedro com uma manobra da guarda one leg. O pernambucano venceu quatro adversários para triunfar na Pirâmide. Entre eles, Rider Zuchi, Jackson Sousa e Roberto Jimenez. Andrew contabiliza apenas uma derrota em 28 lutas desde que desceu para os pesados.

Parceiros de equipe na Atos, Gustavo Batista e Andy Murasaki não fecharam a final do meio-pesado. Gustavo teve desempenho seguro e marcou 4 a 2 sobre Murasaki para levar seu terceiro título mundial na faixa-preta. O “Braguinha” raspou Andy em duas oportunidades e controlou o ímpeto do amigo. Gustavo assumiu o trono que pertencia ao seu professor, o ídolo Leandro Lo, que foi campeão na divisão no Mundial 2022.

Jansen Gomes deu início a uma nova era no peso médio. O popular “Nenego” teve atuação irretocável na categoria e desbancou o bicampeão mundial Tainan Dalpra na final. O atleta da Checkmat marcou duas vantagens no começo após chegar nas costas de Tainan. O embate foi eletrizante e o vitorioso foi decidido nos detalhes. Tainan tentou a raspagem, mas Jansen sustentou a superioridade no placar. Além de ter conquistado seu primeiro título mundial na faixa-preta, Jansen encerrou a sequência invicta de Tainan Dalpra em 64 lutas em campeonatos da IBJJF. Na semifinal, “Nenego” surpreendeu e bateu Tye Ruotolo por 4 a 0.

Johnatha Alves garantiu seu primeiro título mundial na faixa-preta. O atleta formado pelos irmãos Mendes venceu quatro lutas para dominar a divisão. Na final, Johnatha derrotou Pedro Maia por 4 a 2.

Samuel Nagai é o novo rei do peso-pena. O atleta da Checkmat bateu Diego Sodré por 4 a 2 na final para boletar o ouro — o primeiro dele em Mundiais na faixa-preta. Na semifinal, Nagai finalizou Isaac Doederlein com um plástico ataque duplo no triângulo e chave de braço.

Diego “Pato” Oliveira Meyram Maquiné reeditaram a final da edição passada do Mundial, porém, o roteiro foi diferente desta vez. Em duelo marcado por uma série de raspagens da guarda 50/50, “Pato” superou Meyram por 6 a 4. O manauara definiu o combate na reta final, ao executar uma raspagem quando Meyram vencia a luta. Ele retomou a coroa do peso-pluma, divisão em que também foi campeão mundial em 2021.

Lucas Pinheiro conquistou seu primeiro título mundial na faixa-preta e foi tomado pela emoção após a conquista. O manauara de 29 anos superou o então campeão mundial Thalison Soares por três vantagens. Lucas impôs seu estilo agressivo e rechaçou as tentativas de raspagem de Thalison. Ao longo da competição, Lucas também passou por Matheus Henrique Araújo, Rodrigo Otavio e Bebeto Oliveira.

Mayssa é tetra

Mayssa Bastos é tetracampeã mundial na faixa-preta. A atleta da Art of Jiu-Jitsu derrotou Jhenifer Aquino por 4 a 2, pelo peso-galo. Mayssa construiu a vitória ao raspar a adversária em duas oportunidades. A aluna dos irmãos Mendes fez uma temporada irretocável e faturou o Grand Slam.

Em duelo recheado de raspagens, Jessa Khan superou Thamires Aquino para levar seu primeiro título mundial na faixa-preta. Jessa marcou 8 a 6 sobre a atleta da GFTeam, pelo peso-pluma. A lutadora da Art of Jiu-Jitsu selou a vitória nos segundos finais, quando conseguiu raspar a adversária.

Bianca Basilio defendeu com sucesso o título no peso-pena. Bia venceu Anna Rodrigues na final por uma vantagem de passagem de guarda. Após se estudarem em pé durante boa parte do confronto, ambas atletas tomaram a iniciativa na reta final e Bia levou a melhor. Campeã mundial no peso-pluma no ano passado, Anna tentou o tri na faixa-preta, mas foi impedida pela rival.

Ffion Davies e Janaina Lebre repetiram a final do peso leve da edição passada e o desfecho foi o mesmo. Ffion derrotou Janaina por 6 a 0 e se consagrou bicampeã mundial na faixa-preta. A galesa marcou os pontos ao raspar e pegar as costas da representante da Gracie Humaitá.

A peso médio Andressa Cintra entrou para o seleto grupo de tetracampeãs mundiais na faixa-preta. A atleta da Gracie Barra já vencia Thalyta Silva por 4 a 2 quando a representante da Frates Jiu-Jitsu foi desclassificada nos segundos finais por cruzar o joelho. Antes, Thalyta, que largou na frente, sofreu três punições por falta de combatividade.

Na única final sem brasileiras no adulto faixa-preta feminino, a americana Amy Campo emplacou uma vitória maiúscula sobre a polonesa Maria Malyjasiak na final do meio-pesado. Amy precisou de menos de três minutos para garantir seu primeiro título mundial com kimono na elite do Jiu-Jitsu. A lutadora da Zenith estrangulou a oponente com um mata-leão letal.

O peso pesado tem uma nova dona. Trata-se de Melissa Stricker, que desbancou a então campeã Larissa Dias. A atleta da Alliance marcou uma vantagem de raspagem no último minuto para bater Larissa.

Confira abaixo os resultados completos:

MASCULNO

absoluto: Victor Hugo Costa finalizou Erich Munis com um leglock

peso pesadíssimo: Victor Hugo Costa finalizou Marcus “Scooby” Ribeiro com um ataque duplo — triângulo e chave de braço

peso superpesado: Erich Munis derrotou Kaynan Duarte na decisão dos árbitros

peso pesado: Fellipe Andrew derrotou Pedro Machado por 2 a 0

peso meio-pesado: Gustavo Batista derrotou Andy Murasaki por 4 a 2

peso médio: Jansen Gomes derrotou Tainan Dalpra por duas vantagens

peso leve: Johnatha Alves derrotou Pedro Maia por 4 a 2

peso-pena: Samuel Nagai derrotou Diego Sodré por 4 a 2

peso-pluma: Diego Pato derrotou Meyram Maquiné por 6 a 4

peso-galo: Lucas Pinheiro derrotou Thalison Soares por três vantagens

FEMININO

absoluto: Gabi Pessanha finalizou Ana Carolina Vieira com um estrangulamento das costas

peso superpesado: Gabi Pessanha finalizou Mayara Custodio com um estrangulamento das costas

peso pesado: Melissa Stricker derrotou Larissa Dias por uma vantagem

peso meio-pesado: Amy Campo finalizou Maria Malyjasiak com um mata-leão

peso médio: Andressa Cintra derrotou Thalyta Silva por desclassificação

peso leve: Ffion Davies derrotou Janaina Lebre por 6 a 0

peso-pena: Bianca Basilio derrotou Anna Rodrigues por uma vantagem

peso-pluma: Jessa Khan derrotou Thamires Aquino por 8 a 6

peso-galo: Mayssa Bastos derrotou Jhenifer Aquino por 4 a 2