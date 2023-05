UFC Charlotte: Jailton Malhadinho finaliza e fatura bônus

Share it

Jailton “Malhadinho” Almeida conquistou mais uma vitória arrasadora no Ultimate. O peso pesado baiano finalizou o surinamês Jairzinho Rozenstruik com um mata-leão aos 3min43s do primeiro round na luta principal do UFC Charlotte, disputado no sábado, 13 de maio, na Carolina do Norte.

O faixa-preta de 31 anos segue invicto em cinco lutas pela organização. Ele venceu todas pela via rápida – três finalizações e dois nocautes técnicos. Além da vitória, Jailton foi premiado com 50 mil dólares (cerca de R$ 245 mil).

Jailton Malhadinho optou por não correr riscos na trocação contra Jairzinho e tentou uma queda nas primeiras interações. No entanto, o adversário defendeu. Em seguida, Malhadinho esperou uma brecha do surinamês, mergulhou no double-leg e conseguiu quedá-lo. Desse momento em diante, o brasileiro interpretou um monólogo. Anulou a defesa do rival e progrediu gradativamente no solo. Jailton montou, desferiu uma saraivada de golpes e Jairzinho deu as costas. Instantes depois, Malhadinho buscou o estrangulamento para liquidar a fatura.

O brasileiro segue com números assombrosos no UFC. Em cinco apresentações no Ultimate, o baiano aterrissou 115 golpes e absorveu apenas dois. Isto mesmo, Malhadinho mal foi tocado e assim dominou os oponentes que teve pela frente. Com a vitória sobre Jairzinho, nono colocado no ranking dos pesados, o brasileiro deve invadir o top 10 da divisão. Na entrevista após a luta, Jailton desafiou o australiano Tai Tuivasa, sexto colocado.

Em pouco mais de um ano ativo na organização, Jailton Malhadinho provou sua letalidade frente aos adversários. O faixa-preta tem como especialidade o mata-leão, ataque que já lhe rendeu dez vitórias. Agora, o atleta do Galpão da Luta soma 19 vitórias e duas derrotas na carreira. Todos os triunfos vieram pela via rápida – 12 finalizações e sete nocautes.

Diante de números tão expressivos, quem pode parar Jailton Malhadinho no UFC?

Confira abaixo os resultados:

UFC Charlotte

13 de maio de 2023

Charlotte, Carolina do Norte

CARD PRINCIPAL:

Jailton Malhadinho derrotou Jairzinho Rozenstruik por finalização aos 3min43s do R1

Johnny Walker derrotou Anthony Smith por decisão unânime (29-28, 30-27 e 30-27)

Ian Machado Garry derrotou Daniel Rodriguez por nocaute técnico aos 2min57s do R1

Carlos Ulberg derrotou Ihor Potieria por nocaute técnico aos 2min09s do R1

Alex Morono derrotou Tim Means por finalização aos 2min09s do R2

CARD PRELIMINAR:

Matt Brown derrotou Court McGee por nocaute aos 4min09s do R1

Karl Williams derrotou Chase Sherman por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Douglas D’Silva derrotou Cody Stamann por decisão unânime (triplo 30-27)

Mandy Bohm derrotou Kim Ji Yeon por decisão dividida (28-27, 27-28 e 28-27)

Bryan Battle derrotou Gabe Green por nocaute aos 14s do R1

Tainara Lisboa derrotou Jessica-Rose Clark por finalização aos 4min20s do R3